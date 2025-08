Daniil Danylov pomáhá v neziskové organizaci v Plzni doučovat děti ze sociálně znevýhodněných, především romských rodin. „Věřím, že si každé dítě zaslouží šanci rozvíjet se,“ tvrdí.

On sám v Česku chodí na plzeňské Gymnázium Františka Křižíka. Zároveň na dálku studuje matematicko-fyzikální lyceum v Charkově. „Není to jednoduché, ale nějak to zvládám,“ uvedl.