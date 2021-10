Vichr připravil Šumavu o magický suchý jilm, nevydržel nápor větru

Informace o pádu stromu, který patřil spolu s břízou na ostrůvku jezírka na Chalupské slati mezi šumavské ikony, se objevila na facebookové stránce Fotíme Šumavu.

„Minuta ticha pro něj. Pojďme si ho připomenout na fotografiích, pokud nějaké máte,“ stojí ve zprávě o následcích čtvrtečního silného větru na sociální síti.

Pod informací se ihned začaly objevovat snímky stromu z doby, kdy ještě stál a svojí majestátností na sebe poutal pozornost, a to za každého počasí, v každé roční době.

„Bylo to oblíbené místo mé kamarádky, hodně o něm mluvila. Byla jsem moc ráda, že jsem se tam poprvé dostala letos v létě, abych strom mohla také vyfotit a to kouzelné místo vidět na vlastní oči. Škoda, že místo už nebude zdobit tento magický jilm,“ neskrývala smutek jedna z autorek zveřejněného snímku Kateřina Fišlová.

Jilm rostl na louce u ztracené osady Velký Bor mezi Prášily a Srním.

Podle Markéty Kalinové byl jilm památkou na dům čp. 59, vedle něhož rostl. Jeho posledními obyvateli byli Heinrich a Emilie Baierl.

Ještě v roce 2015 byl jilm celý zelený, na jaře příštího roku ale už neobrazil. „Bylo to jen otázkou času. Ještě před třemi týdny jsme na něj mávali,“ prozradila Kalinová.

Fotíme Šumavu Miroslav Sedlák



Tak silný vítr si našel první oběť. Strom na Velkém Boru na Prášilsku to má sečtené.



Tak si jej připomene v komentářích, jestli máte nějaké fotky minuta ticha pro něj ✌

Martinu Silovskému se podařilo strom vyfotit ještě letos 29. září. Naopak Luboš Ulč zveřejnil fotku pořízenou v říjnu 2009. Všichni se shodují na jednom: stromu je škoda.



„Jezdíme s kamarády fotografy na Šumavu pravidelně a na cestě mezi Srním a Prášily jsem se u tohoto stromu zastavil vždy. Tato fotografie vznikla v říjnu roku 2018, což byl tehdy první sníh na Šumavě. Je vidět ještě červené listí na břízách a žluté jsou modříny. Včera tento ikonický strom padl,“ smutní Daniel Král, který na sociální síti zveřejnil také jeden památeční snímek.

Jan Dvořák, mluvčí Národního parku Šumava, prozradil, že příští týden budou jednat o tom, zda na stejném místě vysadí nový strom.

„Samozřejmě by to byl opět jilm. Aby připomínal původní strom a měl svého pokračovatele. Domnívám se, že to nebude žádný problém. Ve školkách určitě nějaký vhodný najdeme,“ říká Dvořák.