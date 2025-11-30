Už září. V Plzni se rozsvítil vánoční strom, akce přilákala tisíce lidí

  20:40
Před očima tisíců lidí se v první adventní neděli večer na náměstí Republiky v Plzni rozzářil ozdobený vánoční strom. Letos se jedná o smrk ztepilý ze Stoda, který darovali manželé Jungbauerovi.
Na plzeňském náměstí Republiky rozsvítili vánoční strom. (30. listopadu 2025)

Kulturní program, který tradiční akci provází, začal už v 16. hodin vystoupením Junior orchestru Plzeň ze ZUŠ Bedřicha Smetany a pokračoval například povídáním o vánočních zvycích, vystoupením Plzeňského dětského sboru nebo zpěvačky Moniky Bagárové.

Před 100 lety poprvé v Plzni rozsvítili vánoční strom, město rozdá sazenice

Město letos v rámci akce připomenulo 100 let od rozsvícení prvního vánočního stromu na náměstí Republiky v Plzni. Proto letos zájemcům nabídlo sto sazenic živého vánočního stromku, aby si je mohli vysadit na svůj pozemek. Přednost měly rodiny s dětmi.

„Myslím si, že je to výborná příležitost především pro nejmenší, kteří budou moct sledovat, jak jim stromek doma poroste a naučí se pečovat o něj. A některý z rozdaných stromů se třeba jednou stane také ozdobou plzeňského náměstí,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).

Ve Stodu pokáceli vánoční smrk pro Plzeň. Je to krasavec, jaký se jen tak nevidí

Na náměstí Republiky byl první vánoční strom postavený v roce 1925. Městská rada tehdy určila, aby byl v obecním polesí Pytel vyhledán urostlý smrk a za pomoci hasičů a vojáků vztyčen na náměstí. Osvětlení žárovkami před stoletím instalovaly Západočeské elektrárenské podniky a elektrický proud dodávala Škodovka, což byl projev sponzorství té doby. Pokladničky na peníze a koše na věcné dary se zaplňovaly pro sociální účely Červeného kříže a Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Každý večer až do 20. prosince se pod stromem konala vystoupení pěveckých sborů, koncerty hudby Plzeňské posádky a železničářů.

