„Případ jsme uzavřeli, nezjistili jsme žádné protiprávní jednání,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.
Zraněný čtyřiatřicetiletý muž odmítl s policií jakkoli spolupracovat. Nechtěl říct, jak ke zranění přišel.
|
Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici
Na benzinku ve Stříbře přišel první lednový víkend v sobotu v noci kolem jedné hodiny ranní. Protože ale bylo zavřeno, zavolal na policii.
Byl opilý a kromě poraněné ruky měl pořezaný také penis. Policisté ho ošetřili a pak předali do péče přivolaných záchranářů.
„K ohlášenému napadení mladého muže vyjížděly naše výjezdové skupiny s lékařem. Na místě ošetřily pacienta se dvěma řeznými ranami v oblasti pravé ruky a genitálu,“ uvedl tehdy mluvčí plzeňské záchranky Luboš Bouček. Muže zdravotníci převezli do Fakultní nemocnice v Plzni.