Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

  15:17
Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo. Policisté nezjistili, že by se stal trestný čin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

„Případ jsme uzavřeli, nezjistili jsme žádné protiprávní jednání,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.

Zraněný čtyřiatřicetiletý muž odmítl s policií jakkoli spolupracovat. Nechtěl říct, jak ke zranění přišel.

Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

Na benzinku ve Stříbře přišel první lednový víkend v sobotu v noci kolem jedné hodiny ranní. Protože ale bylo zavřeno, zavolal na policii.

Byl opilý a kromě poraněné ruky měl pořezaný také penis. Policisté ho ošetřili a pak předali do péče přivolaných záchranářů.

„K ohlášenému napadení mladého muže vyjížděly naše výjezdové skupiny s lékařem. Na místě ošetřily pacienta se dvěma řeznými ranami v oblasti pravé ruky a genitálu,“ uvedl tehdy mluvčí plzeňské záchranky Luboš Bouček. Muže zdravotníci převezli do Fakultní nemocnice v Plzni.

