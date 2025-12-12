Podvodník se vydával za pracovníka charity. Úprk mu zhatily pomalé dveře

Neslyšící, tělesně postižení i děti v nouzi. S pohádkou, že vybírá na potřebné, se v obchodě ve Stříbře na Tachovsku vydával za pracovníka neziskové organizace devětatřicetiletý muž. Jeho kamufláž ale odhalil policista, který v prodejně nakupoval. Při úprku narazil podvodník do automatických dveří, které se před ním nestačily otevřít.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Muž se snažil vylákat finanční hotovost ze zákazníků prodejny,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká. Policista v civilu, jehož jeho „bohulibá“ činnost zaujala, se mu prokázal a chtěl vidět dokumenty potřebné pro podobnou sbírku. Ty ovšem muž předložit nemohl.

Zvolil proto nejrychlejší cestu útěku z obchodu ven. Rychlost se mu ovšem nakonec nevyplatila. „Vstupní posuvné dveře, které se automaticky otevírají na fotobuňku, na jeho rychlý pohyb včas nezareagovaly a muž do nich prudce narazil,“ potvrdila Vršecká.

Muž se dostal do „zavřeného“ supermarketu, ven už ho dveře nepustily

I přes ránu do hlavy muž pokračoval v útěku. Policista jej zadržel na nedaleké silnici a poté předal kolegům z hlídky, kterou stihl přivolat.

I když se policistům přímo v prodejně nepodařilo prokázat, že by podvodník dokázal lstí z nakupujících získat peníze na „charitu“, bez trestu z případu nevyvázne. V cele si vyslechl podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věc.

„Při nárazu totiž poškodil jak dveře, tak jejich skleněnou výplň, čímž způsobil škodu ve výši 50 tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí.

