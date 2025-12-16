Věc pak ohlásila policii. Obálku s penězi však mezitím nalezla jiná žena, která se procházela po stejné trase.
Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úsporami. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl
Svůj bohatý nález chtěla odevzdat městským strážníkům, kteří však zrovna byli služebně mimo pracoviště a na městském úřadě bylo kvůli víkendu zavřeno. Nálezkyně proto počkala do dalšího dne a odevzdala nalezené peníze pracovníkům městského úřadu.
„Obálka s penězi byla následně předána členu představenstva společnosti, které tržba patřila. Ten také osobně poděkoval nálezkyni, která celý obnos uschovala a následně poctivě odevzdala,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.