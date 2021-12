Radějovice se pomalu vzpamatovávají z nedělní bratrovraždy

Na zápraží úpravného rodinného domu visí u vchodu dvě houpačky, další houpačka je vedle domu pokrytého bílou omítkou a zdobeného žlutými pruhy kolem oken. Za domem je až pedantsky pečlivě naskládané nasekané dřevo na nejméně roky dopředu, stromy jsou na velké zahradě ošetřené, trávník je pečlivě posekaný, všude čisto. Tak to vypadá u domu 66letého muže z Radějovic, který v neděli vpodvečer zastřelil u blízké autobusové zastávky svého bratra. Pak se sám zabil oběsil ve stodole statku, ve kterém s bratrem vyrůstali.

Přes ulici je statek rodičů obou bratrů, do kterého mladší z mužů jen docházel, ale nebydlel v něm. Místní se shodují, že za tragédií stály nejen příbuzenské rozepře o majetek, ale i deprese způsobená smrtí manželky staršího bratra. „Byl to náš kamarád, měli jsme ho rádi, ale v poslední době toho na něj bylo moc,“ říká na adresu střílejícího místní žena, která se prý z tragédie nemůže od neděle vzpamatovat. „Vůbec jsem nespala,“ vypráví.

Sešup v životě jejich kamaráda, který o druhé adventní neděli sáhl po zbrani, prý začala rakovinou jeho manželky. O tu se až do letošního února příkladně staral. „Neuměl vařit, ale kvůli ní se to naučil, pral, uklízel, myl ji. Dochoval jí příkladně do posledních dní,“ vypráví žena, která odmítá jednu z policejních verzí, že by rodinný přítel vraždu bratra plánoval. „Nic tomu neodpovídá. Přece by neuklízel a nebílil dům. Navíc se nechal naočkovat. Spíš bych tipovala, že to byl výsledek nějaké deprese. Zkrat,“ popisuje žena.

Každý z bratrů byl podle jejích slov úplně jiný.

Střílející byl prý pracovitý, někdy až pedant, kterého mrzelo, že chátral majetek po rodičích, který zůstal bratrovi. Ten byl naopak k praktickým věcem laxnější, rozvedený, za sebou měl několik vztahů. Oba byli pruďasové.

Poslední kapkou mohl být třeba pocit střelce, že ho zavražděný ošidil o rodinné pozemky. Navíc před smrtí jejich rodičů byla přivedena voda ze statku do domu staršího z bratrů. Přípojku chtěl ale mladší z mužů přerušit. Hrozba zastavení vody prý mohla poslední kapkou k činu.

My ho měli rádi, říká sousedka o střelci

„Nemělo se to stát, byl ještě mladý, navíc si nedávno našel brigádu. Je to strašné neštěstí, protože měl dvě dcery a pět vnoučat,“ říká smutně kamarádka staršího z bratrů. Právě vnoučatům sloužily houpačky a další hračky u domu. „Také plánoval, že se k němu nastěhuje devatenáctiletá vnučka druhé dcery, která potřebovala každodenní péči. Připravoval se na to, byl odhodlaný vnučce pomoci. Nechápu, co udělal,“ smutně vypráví kamarádka staršího z bratrů.

Podle ní není pravda to, co se o muži říká. Tedy že byl před časem v psychiatrické léčebně, že ho ve vsi nikdo neměl rád. „My jsme ho rádi měli, i s dalšími lidmi se kamarádil. Byl sice pruďas, ale strašně pracovitý. Jen se podívejte na jeho dům. Nesmírně krásně hrál na kytaru, v mládí vyhrával různé soutěže,“ pokračuje nešťastně žena.

Lituje, že s manželem neřešili stupňující se smutek kamaráda v poslední době. „Chtěla jsem ho proto pozvat na Štědrý den,“ svěřuje se žena, která si myslí, že možná potřeboval odbornou pomoc třeba psychologa, aby se nepropadal do stále hlubší deprese.

Při střelbě v Radějovicích zemřel muž (5. prosince 2021)

5. prosince 2021

„Taková tragédie. Oba bratři se měli po letech hádek, které byly z domu často slyšet, spíš na stará kolena usmířit,“ říká žena na zápraží domu kus od návsi zdobené opravenou kapličkou, o kterou se zasadili místní. I muž, který obrátil pistoli proti bratrovi, se prý na pracích podílel.