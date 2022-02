Srna uvázla uprostřed rybníku, zachraňovali ji hasiči ve člunu

Na domažlické strážníky se telefonicky obrátila žena, že v rybníku U tří vrb se topí srnka. Zároveň zavolala i místním profesionálním hasičům.

„Naše hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se srnka nachází téměř v prostředku vodní hladiny,“ uvedli strážníci k případu z 24. ledna.

Po chvíli přijeli na místo i hasiči, kteří na člunu ke zvířeti opatrně dopluli a pak srnu vytáhli na břeh.

„Srna nebyla zraněná, ale velmi prokřehlá. Informovali jsme proto mysliveckého hospodáře, do jehož honitby daná lokalita spadá. Ten ji pak poskytl potřebnou péči až do okamžiku, kdy se bude moci vrátit zpět do volné přírody,“ uzavřeli domažličtí strážníci.