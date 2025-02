Někteří Ukrajinci mají pocit, že si v Česku můžou dovolit vše, říká asistent strážníků

Při setkání s místní ukrajinskou komunitou doporučoval, aby jeho krajané apelovali na své známé, že je nutné dodržovat zdejší pravidla. Vysvětloval, že by například pomohlo, pokud by Ukrajinci vedli své děti tak, aby volný čas netrávily na ulici, ale našly lepší využití.

V poslední době hodně lidí tvrdí, že se cítí méně bezpečně a poukazují přitom na Ukrajince. Těm přisuzují rušení nočního klidu, řízení pod vlivem alkoholu nebo porušování pravidel pro rozdělávání ohně a nepovolený rybolov.

Vnímáte to, že se postoj veřejnosti k Ukrajincům mění k horšímu?

Ano. Atmosféra se zhoršuje. Ale to je dané i tím, že lidi vidí hlavně ty problematické Ukrajince. Když pojede v tramvaji deset Ukrajinců a jeden bude chováním obtěžovat ostatní, nikdo si nevšimne, že je tam devět Ukrajinců, kteří se chovají slušně, pracují a platí daně. Takové ani nepoznají. Ale všímají si především, že někdo pije alkohol nebo že nedodržuje noční klid. To většině vadí nejvíc. Ale takové prohřešky má na svědomí především ukrajinská mládež a podle mě za to příliš nemůžou ti, kteří sem přišli po začátku války na Ukrajině. Odhaduji, že víc než z poloviny to souvisí s dětmi Ukrajinců, kteří tady bydlí dlouhá léta, mají v Česku už trvalý pobyt, zvykli si tu a jejich rodiny mají lepší pozici.