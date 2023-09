Městská policie v Plzni chce mít o 40 strážníků víc, láká je na peníze

S požehnáním města chtějí strážníci nalákat zájemce penězi. Vypsaný náborový příspěvek je 100 tisíc korun a k tomu měsíční plat nejméně 35 tisíc korun.

„Bezpečnost je jedna z nejzásadnějších problematik naší koalice. Práci strážníků je zapotřebí neustále zatraktivňovat, a obstát tak mezi konkurencí. Musíme proto eventuálním uchazečům nabídnout kromě stabilního zaměstnání také řadu benefitů. Tím je třeba náborový příspěvek ve výši 100 tisíc korun, kromě dovolené také placené volno na regeneraci, příspěvek na dovolenou nebo na Vánoce. Dokážeme si představit, že bychom nabrali více strážníků než jen 40, které potřebujeme na doplnění stavu. Čím více jich v ulicích bude, tím bude Plzeň bezpečnější,“ uvedl Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

V loňském roce zažili strážníci malé zemětřesení, kdy se část vzepřela plánu tehdejšího velitele Petra Vlka, aby se v ulicích pohybovali strážníci v hlídkách po jednom, namísto obvyklých dvojic. Řada strážníků tehdy zvažovala odchod. Nakonec rezignoval a odešel velitel Vlk.

V současné době má městská policie v Plzni 234 strážníků. Od jara je novým velitelem Petr Nováček, který předtím desítky let oblékal policejní uniformu v Plzni i na krajském policejním ředitelství. „Vážím si nadstandardního nasazení současných strážníků, protože nahradit tolik chybějících ve službě není jednoduché. Cílem kampaně je nejen získat nové strážníky, ale také výrazně zlepšit jméno městské policie mezi veřejností,“ podotkl Nováček.

Strážníci jsou nyní rozděleni do čtyř směn. „Když přijdou na dvanáctihodinovou směnu, kolikrát jdou od oznámení k oznámení. Než zpracují jednu věc, operační je už posílá jinam. Kdyby byla i druhá hlídka, vypomohou si a bylo by i více času na prevenci,“ vysvětlil Nováček.

Z velkého průzkumu, který město na jaře provádělo, mimo jiné vyplynulo, že pro obyvatele je jedním z hlavních bodů bezpečnost, na druhou stranu strážníky vnímají hlavně jako botičkáře. Podle Martina Rybáčka, který má u plzeňské městské policie na starost výkon služby, mají strážníci ročně kolem 180 výjezdů na pomoc seniorům nebo tělesně postiženým v nouzi, kteří aktivovali nouzové tlačítko na svých speciálních náramcích. Hlídky zajišťují veřejný pořádek i bezpečnost na velkých akcích včetně těch sportovních.

Zájemci o práci u městské policie musejí uspět u fyzických i psychologických testů srovnatelných s těmi u Policie ČR, podmínkou je i maturita a občanství ČR. Do právě zahájeného kurzu nastoupilo sedm čekatelů, další dva mají ještě záhy nastoupit. Pokud uspějí, v prosinci by všech devět mohlo mít osvědčení o absolvování odborného výcviku i zkoušek. „Běžnou náborovou činností doplňujeme přirozené odchody do důchodu nebo přechody k jiným zaměstnavatelům. Teď ale potřebujeme nabrat více lidí,“ uvedl Rybáček.

V Plzni při městské policii působí také osm asistentů prevence, kteří nemusejí mít české občanství. Čtyři z nich jsou původem z Ukrajiny a specializují se na řešení věcí se svými krajany. Město má v rozpočtu na městskou policii 258 milionů korun a dalších 17 milionů korun na provozování útulku pro zvířata v nouzi, který je v režii strážníků.