Strážníků v problémových místech Plzně přibylo, mají být i přísnější

Na prvním místě je stabilizace personálního stavu městské policie. Nový velitel Petr Nováček řekl, že v současné době má 230 strážníků. Podle radního pro bezpečnost Jiřího Winkelhöfera z uskupení PRO PLZEŇ by jich městská policie potřebovala minimálně o čtyřicet víc.

Město proto už letos zvýšilo náborový příspěvek pro nové strážníky ze 30 tisíc na 100 tisíc korun.

Nová koncepce slibuje, že se vedení městské policie zaměří na to, aby strážníci sloužili a byli vidět zejména v problémových lokalitách města, jako jsou okolí Hlavního nádraží nebo Americká třída, kde často dochází k protiprávním incidentům. Nicméně podobné sliby byly v minulých letech slyšet z radnice opakovaně.

Zvýšený dohled přináší výsledky

Nováček tvrdí, že se situace už nyní mění k lepšímu. Podle jeho slov se Paluba Hamburk u Hlavního nádraží stala výrazně bezpečnější oblastí. „Každou hodinu je tam hlídka městské policie. Ve spolupráci se státní policií jsme z toho udělali téměř nejbezpečnější prostor na území města Plzně,“ prohlásil.

Na Americké třídě je podle velitele v krizových časech v pátek a sobotu hlídka strážníků. „Od 22 hodin do tří je tam každou hodinu. Zajíždí tam nepravidelně i Policie ČR,“ sdělil Nováček. Tvrdil, že za poslední období na Americké třídě nebyl registrovaný zvýšený počet případů násilí nebo narušování pořádku.

Rozruch při projednávání koncepce řízení městské policie v zastupitelstvu vyvolala v návrhu dokumentu pasáž, kde se psalo o co nejpřísnějším postihování nepřizpůsobivých a asociálních občanů, které by mělo posilovat autoritu a sebevědomí strážníků.

„Proč jste z celého balíku lidí vybrali takto vymezenou skupinu a ještě ji takto pojmenovali?“ zajímal se Michal Vozobule z TOP 09. Ten zároveň připomenul iniciativu Násilí a pořádek, která nedávno veřejně prezentovala případy, kdy údajně měli strážníci extrémně tvrdě a krajně nevhodně zasahovat proti bezdomovcům.

Zástupci iniciativy proti formulaci o posilování autority a sebevědomí strážníků co nejpřísnějším postihováním bezdomovců protestovali. Obávají se, že její schválení by mohlo legitimizovat i extrémně tvrdý přístup strážníků k bezdomovcům. Vyzývali proto, aby zastupitelé formulaci odmítli.

Formulace je za hranou, zlobil se Vozobule

Petr Nováček vysvětloval, že vedení městské policie nechce, aby strážníci prohřešky bezdomovců řešili pouze formou domluvy. Řekl, že když nefunguje domluva, je třeba využít jiná zákonná opatření. „Řešení pouze domluvou dělá ze strážníků loutky a je jim potom vyčítáno, že jsou k ničemu,“ uvedl.

Vozobule v reakci na to prohlásil, že pro něho je nepřijatelné, že by co nejpřísnější postihování nepřizpůsobivých a asociálních lidí mělo posilovat respekt a sebevědomí strážníků. „Ta formulace je prostě příšerná. Je za hranou toho, jakým způsobem má městská policie vymezovat svoji činnost,“ konstatoval.

Přestože si někteří zastupitelé koalice, která vede radnici, navrženou formulaci přáli zachovat, byla změněna tak, aby se nevztahovala k žádné specifické skupině lidí.

Velitel městské policie upozornil, že strážníci provádí za měsíc osm až deset tisíc úkonů, za týden na dva tisíce úkonů. V souvislosti s tím považuje za prioritu nábor nových lidí. „Cítím z hlasů strážníků, že jsou velmi přetížení, a někteří už proto uvažují o odchodu. Hledáme cestu náborového řešení,“ konstatoval.

Vytvoření služebny na Borech

Uvedl, že přijde s požadavkem, aby město pro městskou policii financovalo nákup ochranných prostředků. „Když jsem zjistil, že strážník nemá balistickou vestu nebo jinou protiúderovou ochranu na hlavu nebo na tělo, vzbudilo to ve mně hrůzu,“ argumentoval.

V delším časovém horizontu velitel plánuje například vytvoření plnohodnotné služebny městské policie ve čtvrti Bory. „Je to teritorium plné nejrůznějších firem, škol, obchodních center, sportovišť a tahle oblast nemá vlastní služebnu. Přijde mi to naprosto tristní,“ upozornil.

Petr Nováček také prosazuje, aby se služebna strážníků na sídlišti Vinice přesunula do centra Severního předměstí. Nový velitel rovněž oznámil, že městská policie už vyjednala, že bude mít pro své potřeby prostor na Hlavním nádraží.

Nováček tvrdil, že městská policie má vnitřní kontrolní mechanismus, aby strážníci nedělali to, co nemají. Prohlásil, že když před několika týdny nastoupil do funkce, vydal pokyn ke zvýšení kontrolní činnosti. V prvních dnech a po prvních reakcích byl podle svých slov zděšen, jak to nefunguje. „Dnes jsem hrdý na to, že strážníci pochopili, že je třeba dělat to, co mají. Že peníze berou od daňových poplatníků za svou práci, a nikoliv za to, že někde sedí v autě,“ konstatoval.

