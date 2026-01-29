Mladík na Rokycansku chtěl skočit z komína, zachraňovali ho hasiči i policisté

Petr Ježek
  20:23
Hasiči s policisty ze zásahové jednotky sundávali ve Strašicích na Rokycansku mladého muže z 90 metrů vysokého komínu. Podle prvního hlášení měli jeho blízcí strach, že chce ukončit svůj život.
Policisté a hasiči na Rokycansku zachraňovali mladíka, který chtěl skočit z 90 metrů vysokého komína. (29.1.2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Zásah trval desítky minut. Nakonec se policistům a hasičům podařilo muže přesvědčit a bezpečně ho dostat zpátky na zem zapnutého ve speciální záchranářské sedačce upevněné na laně.

Podle policejní mluvčí Michaely Raindlové zavolala na linku 158 žena, která měla strach o život svého kamaráda. „Ten jí sdělil, že chce ukončit život skokem z výšky. Měl se nacházet na Rokycansku. Operační důstojník vyslal do terénu všechny složky záchranného systému,“ popsala začátek akce policistka Raindlová.

Pacient psychiatrie vylezl na stožár, skončilo to vážným zraněním

Ve Strašicích na Rokycansku policisté propátrávali rozsáhlý a nepřehledný areál. Mladého muže objevili na ochozu přibližně 90 metrů vysokého komínu. Za mužem se do výšky vydali dva policisté ze zásahové jednotky.

„Vyjednavač zůstal dole. Po celou dobu byl v kontaktu s mužem na ochozu, se kterým komunikovali i oba policisté, kteří vystoupali nahoru. Ve ztížených podmínkách, ve velké výšce a zimě se policisté snažili muže uklidnit a přesvědčit jej, aby od svého úmyslu upustil,“ řekla policistka.

To se jim skutečně podařilo.

Během měsíce zachránila tři lidi. Byl to totální autopilot, vzpomíná žena

Muž se ale bál cesty z komínu na zem. Navíc hrozilo, že by při sestupu mohl uklouznout a spadnout. Podle hasičů významně pomohlo, když se ke komínu dostavil blízký příbuzný muže na komíně.

„Ve spolupráci s PČR, která jako první měla své příslušníky u osoby na komínu, jsme osobu zajistili do evakuačního trojúhelníku a pomocí lanové techniky, kterou připravili naši lezci, jsme osobu spustili na zem. Chtěl bych vyzdvihnout kvalitu spolupráce s policií,“ uvedl mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar.

Záchranáři si na zemi muže převzali do péče a převezli do nemocnice, potvrdil za záchranku Martin Štěpán. Vše se obešlo bez zranění.

V pondělí záchranáři sundávali v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech muže, který tam vylezl na kovovou konstrukci a zůstal v sedmimetrové výšce.

Po domluvě muž začal slézat po žebříku na zem, ve výšce asi 2,5 metru ale nečekaně skočil na zem. Záchranáři ho pak do nemocnice odváželi se středně těžkými až těžkými zraněními zejména nohou.

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  21:01

