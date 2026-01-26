Pacient psychiatrie vylezl na stožár, skončilo to vážným zraněním

  18:37
Na zhruba sedmimetrový kovový stožár vylezl v pondělí odpoledne jeden z pacientů v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Při asistovaném sestupu se vysmekl hasiči, který mu pomáhal slézt po žebříku, skočil na zem a zranil se.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hasiči města Dobřany

Pacient podle hasičů vylezl na kovový stožár o výšce asi sedm metrů. Hasiči ke stožáru přistavili žebřík a pomáhali mu slézt. „Nicméně asi dva až dva a půl metru nad zemí se osoba cíleně vysmekla našemu příslušníkovi a seskočila na zem,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

„Inspektor provozu spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoc ošetřili muže, který po pádu z výšky utrpěl středně těžká až těžká poranění, zejména v oblasti pohybového aparátu. Ve stabilizovaném stavu a při vědomí byl následně transportován na akutní zónu Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Přijde druhá vlna respiračních onemocnění, varují lékaři v Plzeňském kraji

K podobnému zásahu vyjížděli záchranáři do areálu nemocnice také v prosinci. I tehdy jeden z pacientů vylezl na vysokou kovovou konstrukci. Tehdy ale za pomoci hasičů po přistaveném žebříku bezpečně slezl.

