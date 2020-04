Stopařka okradla řidiče o dvacet tisíc, bankovky vytáhla z peněženky

Na svoji dobrotu doplatil řidič ze Strakonicka, který jel od Hluboké nad Vltavou směrem na Sušici. V pátek kolem druhé hodiny odpoledne zastavil ženě, která stopovala.

„Vysadil ji ve Vodňanech a pokračoval dál v jízdě. V Sušici ale zjistil, že z peněženky, kterou měl odloženou mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, mu žena odcizila finanční hotovost 19 200 korun,“ řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Okradený motorista se ihned obrátil na policisty z obvodního oddělení v Sušici. Ti po stopařce pátrají a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání krádeže.

Neznámá žena se bankovek zmocnila, aniž by si toho řidič všiml. Dokázala to pravděpodobně tak, že se se šoférem dala do řeči, aby odpoutala pozornost.

Bundu, kterou měla na klíně, pomalu sunula k místu, kde ležela peněženka, až ji celou zakryla. Peníze z ní vyndala a nepozorovaně ji zase vrátila zpátky.