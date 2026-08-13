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Vzbuzoval nejistotu a strach. Za útlak tiskaře dostal bývalý agent StB podmínku

Petr Ježek
  13:47

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Dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák stanul před soudem. (9. června 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Před čtyřiceti lety se po několika letech sledování, výslechů na StB, diskreditaci a výhrůžkám rozhodl bývalý pracovník plzeňské tiskárny vystěhovat z tehdejšího Československa do Rakouska. Estébáci pak šoupli spis do archivu s tím, že se podařilo úspěšně vypudit z Československa dalšího nepřítele socialistického zřízení. Někdejšího příslušníka StB Václava Česáka, který inicioval založení spisu a na případu sám pracoval, potrestal nyní soud podmínkou.

Samosoudkyně Okresního soudu Plzeň-město ve čtvrtek potrestala bývalého agenta StB za zneužití pravomoci úřední osoby podmíněným dvouletým trestem, zkušební dobu stanovila také na dva roky.

Rozsudek není pravomocný, odsouzený si nechal lhůtu pro případné odvolání. Přísnější trest už dostat nemůže, státní zástupkyně se odvolání vzdala. Souzenému hrozilo od dvou do 10 let vězení.

„Nejsem si vědom, že bych za dobu služebního poměru, který trval 20 let, porušil a překročil zákony. Cítím se nevinen,“ prohlásil ve čtvrtek dvaasedmdesátiletý Česák.

V průběhu řešení kauzy u soudu argumentoval mimo jiné tím, že jen plnil rozkazy a příkazy nadřízených. „Souzený Česák byl řadový důstojník SNB, vykonavatel pokynů systému, které sám neurčoval,“ tvrdil mimo jiné advokát, který navrhoval osvobození Václava Česáka.

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Soudkyně Kateřina Kubiasová dospěla k závěru, že Česák v letech 1983 až 1986, kdy pracoval na svazku Tiskař, porušoval i tehdejší zákony. „Mám za to, že bylo zjištěno, že vůči poškozenému před jeho emigrací byla vedena soustavná činnost státní bezpečností. Jejím cílem nebylo objasňování klasické trestné činnosti, jak by to správně mělo být, ale bylo to sledování, kontrola, izolace, vytváření psychického nátlaku kvůli jeho politickým postojům, společenským a kulturním aktivitám. Sledování, výslechy, poškozený popisoval, jak přicházel o přátele, opakované ztráty zaměstnání - to bylo vytvoření atmosféry nejistoty a strachu,“ popsala soudkyně.

„Byla od počátku patrná snaha, aby se poškozený vystěhoval. Vy jako obžalovaný jste se na té činnosti aktivně podílel, byl jste zodpovědný za rozpracování případu, pravomoc jste vykonával v rozporu s tehdy platnými předpisy. Nejste stíhán proto, že jste byl příslušníkem StB, ale za konkrétní jednání. Podílel jste se na perzekuci poškozeného,“ vysvětlila Česákovi soudkyně.

Organizoval sraz závadových osob, řekl agent

Miloš Kraus, bývalý pracovník plzeňské tiskárny, se do hledáčku StB dostal poté, co podepsal Chartu 77 a pomáhal organizovat undergroundové akce. „On zorganizoval sraz závadových osob s cílem je ovlivňovat,“ uvedl Česák na adresu Krause. Podle něj není pravdou, že by tiskaři vyhrožoval, naváděl ho k vystěhování nebo aby odvolal podpis Charty 77.

Založení svazku Tiskař v roce 1983 bez problémů podepsal Česákův nadřízený Miroslav Diviš. „Česák byl operativním pracovníkem na úseku kultury. Jestli zjistil věci, které nesouvisely s prací člověka, které byly mimo zákon, tak se tomu věnoval. Ten muž tam měl údajně tisknout materiály, které nesouvisely s jeho pracovní činností,“ vysvětloval u soudu Diviš.

Uvedl, že neví o tom, že by někoho přesvědčovali k vystěhování z tehdejší ČSSR. „To jsme nedělali ani v době, kdy jsme tu v Plzni měli v base budoucího prezidenta a jeho další lidi,“ popisoval u soudu Diviš, někdejší zástupce náčelníka oddělení StB.

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