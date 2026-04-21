Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu

Za zneužití pravomoci úřední osoby stanul dnes před soudem v Plzni dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák. Podle obžaloby navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař na zaměstnance tiskařského oddělení kulturního střediska v Plzni. StB s Česákem muže vyslýchala, znepříjemňovala mu život, nasadila na něj tajné pracovníky, označila ho za nežádoucí osobu a vyvíjela nátlak, aby opustil stát, až se v roce 1986 vystěhoval do Rakouska.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: MF DNES

Česák vinu odmítá. Podle obžaloby plánoval a prováděl opatření proti muži, který organizoval různé undergroundové akce. Podle tajné policie také šířil názory a tiskoviny proti režimu a zneužíval k tomu tiskárnu v práci. Kvůli StB přišel o místo v kulturním středisku a později i o práci fotografa.

Česák řekl, že svazek nezaložil sám, musel k tomu dostat pokyn nadřízených. Muž, na kterého se zaměřil, podle něj šířil nenávist k režimu a snažil se k tomu získat i další lidi, často mladé pod vlivem alkoholu či drog.

Tiskařem se StB začala zabývat v roce 1983. „Zorganizoval sraz závadových osob s cílem je ovlivňovat,“ řekl Česák. Popřel, že by muži vyhrožoval, naváděl ho k odchodu ze země nebo k odvolání podpisu Charty 77. „Nejsem si vědomý toho, že bych překročil pravomoci. Nikdy jsem se nesnížil k tomu, že bych někoho za rozdílné názory stíhal, perzekvoval nebo šikanoval,“ řekl.

Byli jsme mladí, chtěli jsme se bavit

„Vy jste pan Česák? Už bych vás nepoznal,“ pozdravil se po 40 letech muž s Česákem podáním ruky na chodbě soudu. Ani Česák ho už nepoznal. To byla jedna z mála věcí, na kterých se shodli.

„Žádné akce proti režimu jsme nedělali, jen jsme byli mladí, chtěli jsme se bavit. Kdyby nás nechali umělecky vyřádit, za pár let by byl klid. Místo toho z nás udělali protistátní živly,“ řekl u soudu muž.

Nechápe, proč se na něj a na jeho přátele StB zaměřila. „Asi že jsme byli mladí, měli jsme dlouhé vlasy, nosili džíny a poslouchali Led Zeppelin, Black Sabbath a (Franka) Zappu,“ řekl. Přiznal, že uspořádal setkání asi 50 lidí, byla to ale jen zahradní diskotéka pro přátele s pouštěním desek a promítáním amatérských filmů. Policie a vojáci se samopaly akci rozpustili a muže zadrželi.

"Stíhat seniory je otřesné." Exdůstojníky StB potrestali za šikanu chartisty

Následovaly výslechy na StB, opakovaly se prý tak po dvou týdnech. Téměř vždy u nich byl i Česák. Nikdy ale nepadlo žádné obvinění. Muž popřel, že by něco proti režimu tiskl v zaměstnání. Několik letáků na soukromé akce vyrobil, okopíroval i nějaké nedostatkové knihy, třeba Souostroví Gulag nebo rozhovor Johna Lennona a Yoko Ono. „Vše jsem ale tiskl doma na sítotisku,“ řekl.

„Vyhrožovali mi, že mě zavřou na deset let, nabízeli mi vystěhování. Říkali, abych odvolal podpis na chartě. Myslím, že StB zfalšovala můj dopis, kde jsem podpis údajně odvolal. Vzdoroval jsem, až pak si zvali mé známé, hrozili jim ztrátou zaměstnání. Za rok a půl dosáhli toho, že ti lidé se mě stranili a nechtěli mě potkávat, protože nechtěli chodit na výslechy,“ vysvětlil muž důvod, proč se nakonec se souhlasem režimu vystěhoval.

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, přišel si na miliony. Soud ho potrestal

Premium
Milan Brabec u Okresního soud v Tachově. (16. dubna 2026)

Okresní soud v Tachově potrestal pětasedmdesátiletého Milana Brabce za podvod podmínkou. Seniorovi podle závěru soudu 25 let chodil starobní důchod mrtvé tchyně, ten ovšem tvrdí, že o ničem nevěděl....

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Premium
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář z domažlické nemocnice Vojtěch Č., který si odpykává výjimečný trest 28 let vězení za vraždu kolegyně a pokus o vraždu rodinné známé, by mohl v rámci výkonu trestu pracovat i jako...

Hrad Velhartice chrání novinka, do cesty poprvé uložili speciální geomříž

Ukázka pokládky geomříže při úpravě zadní příjezdové cesty k hradu Velhartice...

Kastelán hradu Velhartice na Klatovsku Matěj Mejstřík bude mít od května klidnější spaní. Konečně bude mít jistotu, že se hasiči s technikou dostanou v případě potřeby téměř kamkoli v hradním areálu.

Jaké bude počasí o květnových svátcích? Meteorologové zveřejnili první předpověď

ilustrační snímek

Mrazivé noci a denní chlad jsou za námi, tvrdí Český hydrometeorologický ústav v nové předpovědi. A v týdnu od 4. května, kdy bude v pátek opět státní svátek, má být podle nich nejtepleji. Jinak se...

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

21. dubna 2026  14:22,  aktualizováno 

Dívku nechali živořit v boudě na dvoře. Soud znovu potrestal nevlastní rodiče

Obžalovaná dvojice před Okresním soudem v Klatovech. Soud je znovu potrestal...

Okresní soud v Klatovech se znovu zabýval případem fyzického a psychického týrání dívky, za kterým podle žalobkyně stojí její nevlastní rodiče. Dvojice nedávala dívce dost jídla, školačka chodila ve...

21. dubna 2026  15:54

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Premium
Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

21. dubna 2026  12:38

Poslední možnost vidět unikátní exponáty Pattonova muzea, čeká ho stěhování

Šéf plzeňského Muzea generála Pattona Ivan Rollinger ukazuje památeční předměty...

Po více než dvou desetiletích budou mít lidé letos naposledy možnost navštívit plzeňské Muzeum generála Pattona (Muzeum Patton Memorial Pilsen) s mnoha exponáty, které připomínají osvobození...

21. dubna 2026  10:43

Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

Muž se rozhodl ukrást v prodejně lahev alkoholu. Měl silné abstinenční...

Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec...

20. dubna 2026  16:14

Práce u Nového divadla v Plzni vrcholí, řidiči si ještě počkají v kolonách

Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru...

Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru Plzně se dostává do závěrečné fáze. Řidiči, kteří musejí jet od Zátiší nebo Skvrňan do centra města, ještě v úterý s...

20. dubna 2026  15:52

Rušný víkend záchranářů, v sobotu v kraji havarovalo sedm motocyklistů

Během soboty se v Plzeňském kraji stalo sedm nehod s účastní motorkářů. (18....

Hezké sobotní počasí vylákalo motorkáře v Plzeňském kraji k vyjížďkám. Ne všichni ale dojeli zpět domů v pořádku. Složky záchranného systému zasahovaly celkem u sedmi nehod motocyklistů, z nichž jen...

20. dubna 2026

Patnáct procent. Dopravní podnik počítá rostoucí náklady kvůli zdražování nafty

Čerpačka Orlen v Chebu ve středu 8. dubna 2026 - základní natural za 41,90,...

Firem, které mají auta na plyn, se současná krize na Blízkém východě téměř nedotkla. Vítězí také firmy nebo lidé, kteří při jízdě autem vsadili třeba na elektřinu. Jinak jsou na tom ale Plzeňské...

20. dubna 2026  13:09

Ostuda, katastrofa. Takhle Viktorku vidět nechci, zuřil plzeňský trenér Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Když měl říct, co ho po domácí porážce s Pardubicemi (0:1) na mužstvu zklamalo nejvíc, trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský se na chvíli zamyslel, pak nadechl a spustil: „Přístup, výkon bez...

19. dubna 2026  22:35

Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko.

Plzeňským fotbalistům se šance na druhou příčku a tím možnost bojovat v kvalifikaci o Ligu mistrů o pořádný kus vzdálila. Ve 30. kole Chance Ligy, předposledním v základní části, překvapivě podlehli...

19. dubna 2026  20:52

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Premium
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář z domažlické nemocnice Vojtěch Č., který si odpykává výjimečný trest 28 let vězení za vraždu kolegyně a pokus o vraždu rodinné známé, by mohl v rámci výkonu trestu pracovat i jako...

19. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.