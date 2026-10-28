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Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

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  16:12
V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Otakar Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na demonstraci v Plzni pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii to oznámil herec Igor Orozovič, který zároveň vyzval českou veřejnost, aby se k tomuto úsilí vlastní připraveností ke stávce připojila.

I přes deštivé počasí přišlo podpořit veřejnoprávní média na plzeňské náměstí Míru u budovy Českého rozhlasu přes 500 lidí.

Herec Igor Orozovič přečetl prohlášení členů souboru Národního divadla. Ti po úterním představení Hamleta vyhlásili stávkovou pohotovost a požadují po vládě zrušení projednávaného zákona o televizních a rozhlasových poplatcích.

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Orozovič vyzval lidi ke slušnosti, a aby se ke stávkové pohotovosti přidali i na svých pracovičtích. Na pódiu vystoupil i zástupce divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Štěpán Pácl. „Žádné pojistky nezávislosti vládní návrh zákona o médiích veřejné služby neobsahuje. Už nikdy 4:36,“ sdělil.

Johan Černík, šéf kulturního sdružení Johan v Plzni, se z akce omluvil. Důvodem je prý kontrola, kterou na nezávislou organizaci Johan poslal Oto Klempíř.

Ať Klempíř skončí! Herci Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost
Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)
Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)
Herec Igor Orozovič. (28. října 2026)
Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)
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