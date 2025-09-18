Titul hotelu a restauraci Villa Fitz předal tento týden architekt David Vávra. U této stavby financované rokycanským podnikatelem Robertem Benešem porota ocenila pečlivou rekonstrukci původní historické budovy, kterou doplňuje citlivě vyvážená novostavba restaurace.
„Novorenesanční perla, jejíž historie sahá až do roku 1869, dlouhá léta trpěla zanedbáváním a necitlivými úpravami, které překryly její původní krásu. Naším úkolem bylo nejen odstranit tyto vrstvy času, ale otevřít vilu lidem,“ uvedl spoluautor architektonického návrhu a projektu architekt Lukáš Janout.
Tým architektů se podle něj zaměřil na historické detaily. „Štuková výzdoba, okna a střešní krytina byly obnoveny s maximální pečlivostí, aby navázaly na původní materiálové řešení. Všechny necitlivé zásahy byly odstraněny a vila získala podobu, jakou měla v roce 1909, kdy prošla proměnou pod vedením architekta Bohuslava Ryšavého,“ nastínil Janout.
Aby vila ožila, bylo nutné ji propojit s městem a jeho obyvateli. Dlouhá léta byla obklopena zanedbaným parkem, který ji izoloval a působil nebezpečně. „Proto jsme park proměnili v přívětivý veřejný prostor, který dnes láká k zastavení a odpočinku,“ líčí Janout.
Klíčovým novým prvkem je skleněné propojení mezi historickou budovou a novým objektem. Vytváří most mezi interiérem a venkovním prostorem. Hranice mezi minulostí a přítomností se přirozeně setřou.
Titul míří i do Postřekova
Druhý letošní titul převzala obec Postřekov na Domažlicku za rekonstrukci školy. Moderní a promyšlený návrh podle poroty vyniká komfortním vnitřním řešením pro výuku i fasádou připomínající tradiční postřekovský kanafas.
Zrekonstruovaná budova, u jejíhož architektonického návrhu byl Jiří Makovec, Juraj Kazimír, Jan Růžička, Studio A91 a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, představuje spojení moderní architektury, funkčnosti a energetické úspornosti.
„Díky důrazu na udržitelnost a kvalitní materiály nabízí škola nejen komfortní prostředí pro žáky i pedagogy, ale také energeticky efektivní provoz. Stavba se tak stává nejen místem vzdělávání, ale i významným prvkem komunitního života obce,“ vysvětlují autoři návrhu.
Uspěla také jídelna i sportovní hala
Porota udělila svou cenu Mikulášskému gymnáziu v Plzni za přístavbu jídelny. Vzdušná moderní dřevostavba podle porotců příjemně kontrastuje s historickou budovou gymnázia, pochválena byla také decentní barevnost, důraz na akustiku, použití udržitelných materiálů a výhled do přilehlé zahrady.
Čestná uznání poroty si odnesly bytové domy Nová Papírna, dům u Borského parku v Plzni a také sportovní hala se školní tělocvičnou v Dýšině.
Štíhlý vysoký dům u Borského parku podle architektonického návrhu a projektu Terezy Nové, Jiřího Zábrana, Josefa Houšky a PRO-STORY navazuje na soubor podobných bytových panelových domů v okolí. Fasáda je z plechových půlkulatých květináčů. Investor osadil pro každý byt vybraný druh dřeviny, ale také nechal zhotovit kapénkovou závlahu, kterou architekti skryli do madla zábradlí.
Třináct pater bytů různých velikostí s hlavní orientací na západ i kvůli oslunění využívá výhled na Borský park a dále za hranice města.
Podobné složení architektů je za domy Nová Papírna. Soubor je tvořen pěticí bytových domů. Vznikly na okraji areálu staré papírny v Plzni. Soubor sjednocuje efektně pojatá obvodová fasáda z bílých panelů. Vnitřní fasády jsou dřevěné a díky krajinným architektkám z ateliéru Terra Florida jsou vnitrobloky plné zeleně a herních prvků.
Jedná se o první etapu zástavby areálu bývalé papírny v Plzni a její konverze na obytnou čtvrť se zázemím v historických budovách někdejší papírny.
Cena hejtmana Plzeňského kraje putuje do Domu sociální péče v Kralovicích, Cenu primátora města Plzně získala budova hlavního plzeňského nádraží. Ministerstvo průmyslu a obchodu ocenilo Business Park Republikánská v Plzni, Svaz podnikatelů ve stavebnictví zase přeložku silnice I/27 Šlovice – Přeštice. Všechny stavby jsou nově k vidění na online výstavě na mapastavbyrokupk.cz.
