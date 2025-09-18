Villa Fitz získala prestižní ocenění, architekti ji propojili s městem

Jitka Kubíková Šrámková
  10:32
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz z Rokycan a Základní škola v Postřekově na Domažlicku. První jmenovaná stavba uspěla také v internetovém hlasování a vysloužila si Cenu veřejnosti.
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa...

Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz v Rokycanech (na snímku) a Základní škola v Postřekově. Villa Fitz uspěla také v internetovém hlasování a vysloužila si Cenu veřejnosti. | foto: Plzeňský kraj

Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže kromě Villy...
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa...
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa...
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa...
46 fotografií

Titul hotelu a restauraci Villa Fitz předal tento týden architekt David Vávra. U této stavby financované rokycanským podnikatelem Robertem Benešem porota ocenila pečlivou rekonstrukci původní historické budovy, kterou doplňuje citlivě vyvážená novostavba restaurace.

„Novorenesanční perla, jejíž historie sahá až do roku 1869, dlouhá léta trpěla zanedbáváním a necitlivými úpravami, které překryly její původní krásu. Naším úkolem bylo nejen odstranit tyto vrstvy času, ale otevřít vilu lidem,“ uvedl spoluautor architektonického návrhu a projektu architekt Lukáš Janout.

Tým architektů se podle něj zaměřil na historické detaily. „Štuková výzdoba, okna a střešní krytina byly obnoveny s maximální pečlivostí, aby navázaly na původní materiálové řešení. Všechny necitlivé zásahy byly odstraněny a vila získala podobu, jakou měla v roce 1909, kdy prošla proměnou pod vedením architekta Bohuslava Ryšavého,“ nastínil Janout.

Aby vila ožila, bylo nutné ji propojit s městem a jeho obyvateli. Dlouhá léta byla obklopena zanedbaným parkem, který ji izoloval a působil nebezpečně. „Proto jsme park proměnili v přívětivý veřejný prostor, který dnes láká k zastavení a odpočinku,“ líčí Janout.

Klíčovým novým prvkem je skleněné propojení mezi historickou budovou a novým objektem. Vytváří most mezi interiérem a venkovním prostorem. Hranice mezi minulostí a přítomností se přirozeně setřou.

Titul míří i do Postřekova

Druhý letošní titul převzala obec Postřekov na Domažlicku za rekonstrukci školy. Moderní a promyšlený návrh podle poroty vyniká komfortním vnitřním řešením pro výuku i fasádou připomínající tradiční postřekovský kanafas.

Zrekonstruovaná budova, u jejíhož architektonického návrhu byl Jiří Makovec, Juraj Kazimír, Jan Růžička, Studio A91 a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, představuje spojení moderní architektury, funkčnosti a energetické úspornosti.

„Díky důrazu na udržitelnost a kvalitní materiály nabízí škola nejen komfortní prostředí pro žáky i pedagogy, ale také energeticky efektivní provoz. Stavba se tak stává nejen místem vzdělávání, ale i významným prvkem komunitního života obce,“ vysvětlují autoři návrhu.

Uspěla také jídelna i sportovní hala

Porota udělila svou cenu Mikulášskému gymnáziu v Plzni za přístavbu jídelny. Vzdušná moderní dřevostavba podle porotců příjemně kontrastuje s historickou budovou gymnázia, pochválena byla také decentní barevnost, důraz na akustiku, použití udržitelných materiálů a výhled do přilehlé zahrady.

Čestná uznání poroty si odnesly bytové domy Nová Papírna, dům u Borského parku v Plzni a také sportovní hala se školní tělocvičnou v Dýšině.

Štíhlý vysoký dům u Borského parku podle architektonického návrhu a projektu Terezy Nové, Jiřího Zábrana, Josefa Houšky a PRO-STORY navazuje na soubor podobných bytových panelových domů v okolí. Fasáda je z plechových půlkulatých květináčů. Investor osadil pro každý byt vybraný druh dřeviny, ale také nechal zhotovit kapénkovou závlahu, kterou architekti skryli do madla zábradlí.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže kromě Villy Fitz v Rokycanech odnesla také Základní škola v Postřekově na Domažlicku (na snímku).
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz v Rokycanech (na snímku) a Základní škola v Postřekově. Villa Fitz uspěla také v internetovém hlasování a vysloužila si Cenu veřejnosti.
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz v Rokycanech (na snímku) a Základní škola v Postřekově. Villa Fitz uspěla také v internetovém hlasování a vysloužila si Cenu veřejnosti.
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz v Rokycanech (na snímku) a Základní škola v Postřekově. Villa Fitz uspěla také v internetovém hlasování a vysloužila si Cenu veřejnosti.
Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz v Rokycanech (na snímku) a Základní škola v Postřekově. Villa Fitz uspěla také v internetovém hlasování a vysloužila si Cenu veřejnosti.
46 fotografií

Třináct pater bytů různých velikostí s hlavní orientací na západ i kvůli oslunění využívá výhled na Borský park a dále za hranice města.

Podobné složení architektů je za domy Nová Papírna. Soubor je tvořen pěticí bytových domů. Vznikly na okraji areálu staré papírny v Plzni. Soubor sjednocuje efektně pojatá obvodová fasáda z bílých panelů. Vnitřní fasády jsou dřevěné a díky krajinným architektkám z ateliéru Terra Florida jsou vnitrobloky plné zeleně a herních prvků.

Jedná se o první etapu zástavby areálu bývalé papírny v Plzni a její konverze na obytnou čtvrť se zázemím v historických budovách někdejší papírny.

Cena hejtmana Plzeňského kraje putuje do Domu sociální péče v Kralovicích, Cenu primátora města Plzně získala budova hlavního plzeňského nádraží. Ministerstvo průmyslu a obchodu ocenilo Business Park Republikánská v Plzni, Svaz podnikatelů ve stavebnictví zase přeložku silnice I/27 Šlovice – Přeštice. Všechny stavby jsou nově k vidění na online výstavě na mapastavbyrokupk.cz.

V Plzni otevřeli opravené vlakové nádraží (4. 1. 2024)

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na lávce nad silnicí je sebevrah, volají vyděšení řidiči policii. Mate je socha

Socha svatého Jakuba na nové lávce u Chotíkova přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary děsí řidiče. Šoféři se totiž bojí, že jde o sebevraha, který chce skočit dolů. Volají proto i na...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

Na záchranářský vrtulník s pacientem někdo namířil laser, zranil člena posádky

Kriminalisté v Plzni pátrají po neznámém pachateli, který laserem oslnil posádku záchranářského vrtulníku, jenž právě transportoval do nemocnice pacienta. Jednoho z členů posádky zasáhl paprsek do...

Dole politika, nahoře loutky. Jak Rakušan na mítinku bavil Plzeň

Do setkání šéfa STAN Víta Rakušana s voliči ve spodním sále plzeňského kulturního centra Moving Station zbývá ještě asi čtyřicet minut, ale servírky horní kavárny už mají napilno. „Potřebuju lahev...

Villa Fitz získala prestižní ocenění, architekti ji propojili s městem

Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz z Rokycan a Základní škola v Postřekově na Domažlicku. První jmenovaná stavba uspěla také v internetovém hlasování...

18. září 2025  10:32

Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Mistrovství České republiky v rallye má na programu poslední závod. Napínavé souboje uvidí diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025. V našem článku najdete program závodu, jeho...

17. září 2025  16:11

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

17. září 2025  15:55

Úmysl to nebyl. Za ponechání dítěte v rozpáleném autě jde žena před komisi

U přestupkové komise nakonec zřejmě skončí dvaadvacetiletá žena, která v červenci nechala v rozpáleném autě svoji roční holčičku. Hasiči rozbili okno, aby dítě, které mělo úpal, dostali ven....

17. září 2025  14:06

Krůček od tragédie. Dívka ve 4 hodiny ráno usnula na tramvajových kolejích

K další tragédii pod koly tramvaje se o víkendu schylovalo v Plzni. Dvacetiletá dívka, která se vracela z večírku, ve 4 hodiny ráno usnula schoulená na kolejích. Naštěstí si mladé ženy, která byla...

17. září 2025  9:55

Dálnice D5 na Tachovsku byla v noci uzavřená po srážce auta s náklaďákem

Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie odkláněla provoz přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Provoz na...

16. září 2025  22:49,  aktualizováno  17.9 6:09

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  14:56

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:46

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v...

15. září 2025  16:09

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek

Rok po zahájení soudního jednání připustil třiadvacetiletý nezaměstnaný muž z Karlovarska, obviněný z dlouhodobého zotročování studentek, že některé věci popsané v obžalobě jsou pravdivé....

15. září 2025  14:20

Třináctý důchod ano, čtrnáctý ne. Musíme být realisté, říká lídr Stačilo!

Byl by pro vystoupení z Evropské unie a z NATO a podporuje vyplácení 13. důchodu. S těmito a dalšími názory objíždí v těchto dnech Plzeňský kraj jako nestraník lídr kandidátky Stačilo! v podzimních...

15. září 2025  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.