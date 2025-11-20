Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

  15:42
V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v nosné konstrukci přes 16 tisíc tun oceli, přibližně dvojnásobek hmotnosti Eiffelovy věže.
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. (1. října 2025) | foto: Miras Group

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...
Na stavbu už dorazil „samošplhací“ jeřáb z Vídně, který poroste spolu s věžemi a na jaře je vytáhne nad zem, řekl Michal Fictum z plzeňské stavební, developerské a investorské skupiny MIRAS Group.

Stavební jámu o objemu 35 tisíc metrů krychlových lemuje ocelová hradba, která výkop chrání před podzemní vodou.

„Opatření za více než 40 milionů korun bylo nutné kvůli vysoké hladině spodní vody. Její tlak byl vysoký, takže jsme museli jámu obehnat prstencem ze štětovnic,“ řekl Fictum. Pláty z oceli stavbaři po dokončení základů vytáhnou.

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Jáma má hloubku deset metrů a vrty železobetonových pilot o průměru 1,5 metru sahají až do dalších 19 metrů. „Přenesou váhu celé stavby na pevné podloží, které je asi 25 metrů pod povrchem,“ řekl Martin Němec, technický ředitel Property Czech ze skupiny MIRAS.

Na staveniště přivezlo dvanáct kamionů dva věžové jeřáby. První poslouží při stavbě menšího objektu. „Druhý, vybavený šplhacím rámem, dorazil z Vídně. Bude umístěn do středu hlavní budovy a poroste s ní až do výšky 120 metrů. Postupně se tak stane jedním z nejvyšších jeřábů v ČR,“ řekl mediální zástupce skupiny Tomáš Rek.

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. (1. října 2025)
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. (1. října 2025)
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. (1. října 2025)
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. (1. října 2025)
„Sisters se poprvé objeví nad zemí na jaře. Pak půjdou rychle nahoru,“ řekl Fictum.

Na počátku roku smontují stavbaři čerpadlo a hydraulickou betonovací věž. V půlce příštího roku má být hotové páté technické nadzemní podlaží a na podzim začne montáž fasády lehkého obvodového pláště. „Na konci roku 2026 dosáhne výška stavby úrovně sousedního hotelu Škoda, jehož rekonstrukci také připravujeme,“ dodal.

Investice do obou projektů dosáhne 1,5 miliardy korun. Budovy Sisters se 175 byty, kancelářemi a obchody mají být kompletně hotové do tří let. Vyšší věž bude mít 26 podlaží, nižší 24. V nejvyšším patře bude veřejná vyhlídka.

