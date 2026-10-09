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Řidič ujel od nehody poblíž soudu, pak nadýchal. Patrně jde o státního zástupce

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  12:50

Okresní soud Plzeň-město, budova Hamburk u plzeňského hlavního nádraží (17. června 2022) | foto: MAFRA

Řidiče, který ve středu odpoledne v Plzni naboural dvě vozidla a ujel, dopadli v obci u Přeštic policisté. Jak se ukázalo, muž měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Podle serveru Novinky.cz šlo o státního zástupce.

Nehoda se stala ve středu pod 13. hodině na parkovišti u Okresního soudu Plzeň-město. „Pětašedesátiletý řidič jel s vozidlem lexus po parkovišti u ulice Vocelova. Dle dosud zjištěných informací vyplývá, že zde měl nabourat dvě zaparkovaná vozidla škoda a subaru,“ popsala pro iDNES.cz kolizi policejní mluvčí Eva Červenková.

Podle serveru Novinky.cz šlo o státního zástupce z Plzně.

Řidič pak ujel, aniž by nehodu oznámil, což mu ukládá zákon. Následně ho zastavila a zkontrolovala policejní hlídka v menší obci na Přešticku.

„Řidič se podrobil dechové zkoušce, která ukázala pozitivní hodnotu přes tři promile,“ poukázala mluvčí.

Následně ho čekalo lékařské vyšetření, které bylo spojené s odběrem krve. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se nadále zabýváme,“ uzavřela Červenková.

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