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Jezírko, altán i hřiště. Starý Plzenec promění Smetanku v nový park

Jitka Kubíková Šrámková
  7:42

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Roky neudržovaná lokalita zvaná Smetanka ve Starém Plzenci se má proměnit v přirozené centrum města. | foto: TERRA FLORIDA

Jezírko, altán, pergola, tribuna, multifunkční hřiště, herní prvky, to vše by během deseti měsíců mělo vzniknout kousek od centra Starého Plzence. Léta zanedbané místo známé jako Smetanka, které začíná hned za blokem domů na Masarykově náměstí proti městskému úřadu a táhne se rovnoběžně s ulicí Smetanovou směrem na severovýchod, by se mělo proměnit v park.

„Dostavba centra je projektem, o kterém se ve městě mluví řadu let. Začínáme parkem, protože právě kvalitní veřejný prostor má být přirozeným srdcem budoucího centra města,“ uvedl starosta Starého Plzence Jan Eret.

První etapa se rozprostře na ploše přes osm tisíc metrů čtverečních. „Smyslem není pouze založení zeleně, ale vznik plnohodnotného parku, který propojí pobytové plochy, sportoviště, vodní prvky i prostor pro menší kulturní a komunitní akce,“ podotýká Eret.

Autorem krajinářsko-architektonického návrhu je kancelář TERRA FLORIDA se zakladatelkou Lucií Vogelovou, na návrhu spolupracoval například i člen rady České asociace pro krajinářskou architekturu Tomáš Sklenář.

Jezírko, pítka a mlžítka

Dominantou budoucího parku bude jezírko o ploše přibližně 288 metrů čtverečních. Vodní plocha bude rozdělena na hlubší a mělkou pobřežní část osázenou vodomilnou vegetací. Park doplní také suchý poldr, který rozšíří schopnost území zadržet srážkovou vodu.

Počítá se i se dvěma pítky a třemi mlžítky pro osvěžení návštěvníků v teplých dnech. Součástí realizace bude také archeologický průzkum a koordinace postupu s odborným dohledem.

Roky neudržovaná lokalita zvaná Smetanka ve Starém Plzenci se má proměnit v přirozené centrum města.

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Zázemí pro setkávání nabídne velký altán, malá pergola, vstupní pergola a tribuna. Velký altán bude kombinovat repasované původní kamenné konstrukce s novými dřevěnými prvky, počítá se také s vegetační střechou. Cesty a zpevněné plochy budou navrženy s důrazem na propustnost a začlenění do parkové zeleně. Doplní je městský mobiliář, herní prvky a nové výsadby stromů, keřů i dalších rostlin.

Součástí první etapy je úplná obnova multifunkčního hřiště v areálu sokolovny. Stávající hřiště na házenou bude nahrazeno víceúčelovou plochou o rozměrech 44 × 23 metrů. Hřiště dostane vodopropustný elastický pryžový povrch a nové sportovní vybavení pro volejbal, tenis, malou kopanou, basketbal a florbal. Bezpečnost areálu zajistí mantinely a záchytné oplocení do výšky čtyř metrů.

Jedná se o investici za 32,37 milionu korun bez DPH, z poloviny bude projekt financovat EU. Postaví ji společnost Silnice Nepomuk vybraná ve výběrovém řízení. Smlouva stanoví dokončení a předání díla do deseti měsíců od předání staveniště.

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