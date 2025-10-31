Garáž v Sedlci, což je část Starého Plzence, začala hořet kolem druhé hodiny ráno.
Při příjezdu hasičských jednotek byla už celá garáž v plamenech. „Zahájili jsme hašení pomocí čtyř proudů C, z nichž jeden proud byl s pěnou,“ popsal mluvčí hasičů Michal Holeček.
Uvnitř garáže byly elektrokoloběžky, dvě propanbutanové lahve, které se hasičům podařilo vynést ven a následně je ochlazovali. Kromě garáže plameny poničily také dvě vozidla a motorky.
„Prioritou bylo ochránit rodinný dům před požárem, což se podařilo. Dům byl pouze zakouřen, za pomoci přetlakové ventilace jsme jej odvětrali,“ pokračuje Holeček. Plameny se nedostaly ani na střechu objektu, nezasáhly tak fotovoltaickou elektrárnu.
Požár se obešel bez zranění. Obyvatelé stačili nemovitost opustit včas. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 1,5 milionu korun. Uchráněnou hodnotu majetku odhadli na 4,5 milionu.
Už také vědí, co bylo příčinou požáru. „Byla to elektrokoloběžka, která se v inkriminovanou dobu nabíjela v garáži,“ uzavřel mluvčí.