Po převratu přišla v Domažlicích další změna. V radě končí lidé z ANO

Radu nově tvoří Vždy Domažlice + KDU-ČSL, které zastupuje nový starosta Stanislav Antoš, Piráti, kteří mají prvního místostarostu Viktora Krutinu, a Sdružení pro Domažlice (SPMD) nazývané podle bývalého starosty Machovci. V radě za ně sedí Miroslav Mach, Kamil Jindřich a Ivan Rybár.

Vše nasvědčuje tomu, že rada nebude sedmičlenná, ale pětičlenná a ANO v ní nebude figurovat. Pokud totiž nové vedení města tento návrh předloží, měl by projít většinou 11 hlasů 21členného zastupitelstva.

K nové vládnoucí koalici, která má deset mandátů v zastupitelstvu, je totiž odhodlán přidat se Jan Benc (ANO), který společně s Křížem a novou koalicí sestřelil bývalého starostu Wiesnera, protože se podle jejich slov odklonil od volebního programu ANO, když se nevěnoval dopravě ve městě a výstavbě bytů.

Možností je dvoučlenné vedení města

„Pokud návrh bude předložen, pro pětičlennou radu budu hlasovat. I proto, že v pěti lidech se lépe rozhoduje,“ uvedl Benc. Ruku by prý zvedl i pro dvoučlenné vedení města se starostou a jedním místostarostou. „Dříve to tu takto fungovalo. Výhodou by bylo, že se ušetří peníze,“ konstatoval Benc.

Situaci hojně komentují na Facebooku obyvatelé Domažlic. „Největší chyba Pirátů v tomto volebním období byla zatím ta, že kvůli nenávisti vůči SPMD neviděli, že pan Wiesner není vhodný na místo starosty. A od toho se, podle mne, vše vyvíjelo. Ten rozpad koalice už je jen důsledek,“ myslí si například Yarda Kůstka.

Podobně hovoří i Kříž. „Když řeknete v Domažlicích Mach, je to kontroverzní jméno, ale pro Domažlice udělal hodně. Mach to má v hlavě srovnané a nebýt jeho, tak tečou splašky po náměstí. Spoustu projektů dotáhl do konce. Ale v politice to chodí tak, že se každému nezavděčíte, nevyměníte s někým pozemek a už jste jeho nepřítel,“ přiblížil Kříž.

V SPDM je podle něj elita Domažlic. Kdyby ale vysunuli do čela města opět Macha, jako kdyby šli s červeným hadrem na býka. „Přesně tak by domažlická veřejnost reagovala,“ popsal Kříž.

I Antoš je přesvědčený, že Mach pro Domažlice udělal hodně. „Za ním stojí nejvíc práce, ale také kvůli tomu naštval nejvíc lidí,“ dodal. Také nový starosta za jednu z racionálních možností označil pětičlennou radu bez ANO a dvoučlenné vedení města. „Ale pozici místostarosty máme stále pro kolegy z ANO připravenou,“ dodal Antoš.

Výsledkem tedy bude možná paradoxní stav, kdy SPDM bude mít v pětičlenné radě tři zástupce, ale starostování přenechá Antošovi, jehož seskupení má v radě jednoho zástupce. „I Machovci navrhli Antoše, protože je nekonfliktní,“ uvedl Kříž, kterého prý titíž lidé přemlouvali, aby se stal starostou. Odmítl. Domažlickou politiku prý nadobro opouští. Poslední kapkou byl podle jeho slov výběr dodavatele fotovoltaických elektráren na městské domy.

Výběrové řízení kritizovali i Piráti. „Město předem oslovilo šest odborných firem, ale starosta Wiesner upřednostnil firmu sedmou (Ensurance s.r.o.), která byla založena teprve 1. 2. 2023 a nemá žádný realizovaný projekt,“ napsali Piráti na svém facebookovém profilu. Nakonec byl projekt zastaven.