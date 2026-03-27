Dusno kolem STAN. Část lidí se s hnutím loučí kvůli sporným projektům

Jaroslav Nedvěd
  13:41
V letošním roce, kdy se konají komunální volby, vyvrcholily v Plzni delší spory mezi lidmi, kteří se hlásí k hnutí STAN. Část z těch, kteří za hnutí kandidovali v minulých komunálních volbách ve městě a byli v politice aktivní, už členství v hnutí ukončila a někteří se chystají jít do voleb za jiné uskupení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří BenákMAFRA

Napětí ve STAN už před časem vyvolalo to, že se zástupci hnutí ve vedení města nebo kraje zastávají kontroverzních plánů na vybudování nového silničního průtahu městem a plánu na opravu bývalých městských lázní spojenou s výstavbou sídla pro Západočeskou galerii bez architektonické soutěže.

Odcházející bývalí příznivci STAN také tvrdí, že o zmíněných sporných projektech s jejich zastánci prakticky není možné diskutovat.

V současné době probíhají jednání o vzniku uskupení, za které by do voleb v Plzni šli zástupci TOP 09, Zelených a právě lidé, kteří už nechtějí kandidovat za STAN.

Dusno na plzeňském hejtmanství kvůli lázním a galerii. Stavba má začít v roce 2027

Pro část kritiků poměrů uvnitř STAN byla poslední kapkou skutečnost, že výběr volebního lídra, kterým se stal po čtyřech letech znovu náměstek primátora Plzně Aleš Tolar, ovlivnilo asi patnáct ´nových´ lidí, kteří možnost hlasovat získali až krátce před volbou. Někteří z nich mají přitom vazbu na městský obvod Plzeň-Malesice, kde je Tolar starostou.

Tolar odmítá, že by se jednalo o účelový nábor, přestože nově příchozí byli registrovaní krátce před hlasováním o lídrovi.

„Vadilo nám, jakým způsobem je STAN v Plzni vedený, účelový nábor nebo špatná komunikace k projektu lázní. Oni vlastně ani nekomunikují, s námi nikdo nic neřešil, neměli jsme šanci to nijak ovlivnit. Podle mě by takhle demokratická strana fungovat neměla. Nevím, jestli nejsem naivní, ale představoval bych si to jinak,“ prohlásil místostarosta městského obvodu Plzeň 3 Ladislav Nový.

Ten býval předsedou plzeňské organizace STAN, kde ukončil členství nedávno. Tvrdí, že s ním ze STAN odcházejí další lidé, kteří přišli do hnutí před volbami v roce 2022. Má jich být zhruba patnáct. „Jsou to ti, kteří byli aktivní a tvořili naše jádro. Většina z nich se chce angažovat dál v hnutí, které dáváme dohromady,“ sdělil.

Sporný silniční průtah přes Plzeň

Aleš Tolar, který je nyní šéfem plzeňské organizace STAN, tvrdí, že registrace nových lidí nebylo takzvané velrybaření kvůli ovlivnění primárek. „Přišli zkraje letošního roku. Organizace, kterou jsme založili v Malesicích, je dnes desetičlenná. Lidé z ní mě v primárkách podpořili. Tak nevím, jestli to je účelový nábor nebo velrybaření, jak mi podsouvali. V Malesicích je z hlediska volebního výsledku naše nejsilnější organizace. Jsou to moji místostarostové, moji zastupitelé. Jsou to lidé, na které se dlouhodobě spoléháme a pro STAN pracují, nejsou to žádní na ulici nabraní lidé. Nevím, co by na tom mělo být špatně,“ tvrdí Tolar.

Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Hnutí podle něj nabírá nové členy dlouhodobě a v současnosti má asi 60 registrovaných příznivců.

Říká také, že zástupci STAN vybudování silničního průtahu přes Plzeň nikdy ´deklaratorně´ nepodporovali. Nicméně v září 2023 při schvalování priorit města pro spolupráci s ŘSD Tolar a další zastupitel zvolený za STAN Petr Náhlík pro zařazení průtahu do priorit hlasovali. Ze STAN to odmítl podpořit pouze místostarosta Slovan Václav Cinádr.

Tolar tehdy prohlásil, že průtah vidí jako cestu ke zklidnění provozu na Klatovské třídě. Dnes k tomu říká: „Jdeme ve vleku toho, jak je to historicky schválené v územním plánu. “ Minulé vedení města ale proti stavbě bylo a dojednalo s ŘSD, že s ní město nepočítá. „Měli tedy změnit územní plán,“ reagoval Tolar a prohlásil, že aktivní kroky pro průtah nedělal.

A jak vnímá odpor bývalých příznivců k projektu na opravu lázní a galerie? Připustil, že některé lidi ze STAN irituje, že nebyla vypsána architektonická soutěž. „Ale nevím, jestli to je důvod pro vystoupení ze strany,“ konstatoval. Domnívá se, že hlavním důvodem bylo listopadové odmítnutí záměru jít do voleb s TOP 09, který prý Tolar pomohl ´za pět minut dvanáct´ zastavit.

Rozdílné názory

„Bylo to odhlasované a neměl jsem s tím problém. Nebylo to pro mě to nejzásadnější. Základ byl, že mi vadilo, jakým způsobem je STAN vedený,“ oponuje Ladislav Nový.

S opětovnou kandidaturou za STAN už nepočítá ani zastupitelka městského obvodu Plzeň 1 Zuzana Buriánová. „Já mám jasno v tom, že kandidovat za STAN nebudu,“ prohlásila. Uvažuje o kandidatuře za jiné uskupení. Tvrdí, že i u ní sehrály podstatnou roli sporné projekty silničního průtahu nebo lázní. „Je víc témat, na kterých bychom se neshodli. Mysleli jsme, že o nich budeme diskutovat a povedeme dialog, ale to nepřipadalo v úvahu. Je nám to docela líto,“ vysvětluje.

Nestraník a architekt Marek Marovič, zastupitel městského obvodu Plzeň 3, také nechce za STAN znovu kandidovat. „Mám tak rozdílné názory, že už nemohu za STAN kandidovat,“ uvedl. Marovič patřil k desítkám plzeňských architektů, kteří prosazovali, aby se na obnovu lázní a stavbu galerie vyhlásila architektonická soutěž, což se nestalo. Vadí mu i prosazování stavby silničního průtahu Plzní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.