Stalker v podmínce expartnerku obtěžoval dál, domohl se kratšího vězení

„Přezkoumali jsme rozsudek okresního soudu. Byli jsme si vědomi důvodů odvolání a námitek. Nicméně jsme neshledali pochybnosti o vině obžalovaného. Máme za to, že naplnil přečin nebezpečné pronásledování,“ zaznělo v soudní síni u Krajského soudu v Plzni.

Soudce připomněl, že ačkoliv loni v listopadu čtyřiapadesátiletý Peter V. dostal za pronásledování bývalé partnerky čtyřletou podmínku a sliboval, že „bývalku“ nechá na pokoji, neučinil tak.



„I nadále kontaktoval poškozenou, která z něj měla strach. Bylo to pro ni obtěžující,“ upozornil soudce.

U soudu slíbil, že se z vesnice odstěhuje

Letos v dubnu mu Okresní soud v Klatovech vyměřil šestiměsíční pobyt za mřížemi. Muž se ale cítil nevinný a ihned se odvolal.

„Dospěli jsme k závěru, že obžalovaný byl krátce před tím odsouzen za stejnou trestnou činnost a ani podmíněný trest nepomohl, aby se změnil. Proto jsme museli přistoupit k nepodmíněnému trestu. Jsme ale názoru, že by měl postačit mírnější trest ve třetině sazby,“ vysvětlil soudce zmírnění trestu ze šesti měsíců na čtyři.

Za nebezpečné pronásledování přitom muži hrozil až roční pobyt za mřížemi.

Loni v listopadu, kdy dostal stalker podmínku, slíbil, že se z vesničky na Klatovsku, kde bydlí i pronásledovaná, odstěhuje. Jenže hned dva dny nato, co mu soud zakázal s ženou jakýkoli kontakt, expartnerku navštívil v nemocnici. Házel jí do schránky milostné dopisy, pokoušel se jí volat, psal SMS.

Poškozená již dříve u soudu řekla, že má z bývalého partnera obavy.



„Zablokovala jsem si jeho telefonní číslo. Posílal mi textové zprávy. Naposledy se mi pokoušel volat ve středu, den před soudem, přišla mi o tom textová zpráva. Měla jsem strach, jestli se něco nestane cestou k soudu. Nemůžu spát. Když se někde něco šustne, jsem hned vzhůru. Mám strach vystrčit nos z domova,“ líčila žena během dubnového projednávání případu.

Popisovala, jak Peter V. jezdil kolem jejího bydliště traktorem, aby viděl do oken jejího bytu. V dopisech jí podle jejích slov psal, jak ji miluje. V textových zprávách si například přečetla, že končí se životem, je oblečený do rakve a že by nejraději skočil z věže.