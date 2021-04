Muž v podmínce za stalking ženu obtěžoval dál, poslali ho do vězení

Když loni v listopadu Peter V. dostal za nebezpečné pronásledování čtyřletou podmínku a propustili ho z vazby, sliboval soudcům, že bývalou přítelkyni už nikdy nebude kontaktovat.



Tvrdil, že se odstěhuje z vesničky na Klatovsku, kde on i poškozená bydlí, a bude žít u příbuzného ve středních Čechách.

Jenže hned dva dny poté, co byl podmínečně odsouzen a měl s ženou jakýkoliv kontakt zakázaný, expartnerku navštívil v nemocnici. Přišel s kyticí a bonboniérou. Házel jí do schránky milostné dopisy, pokoušel se jí volat, psal textové zprávy.

Soudkyně Martina Šimánková mu dnes za stalking vyměřila šest měsíců vězení. „Odvolávám se. Cítím se nevinný. Ani s trestem nesouhlasím,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý muž, který se jen pár minut předtím ke zprávám a dopisům přiznal.

„Chtěl jsem ji jen pozvat na večeři. Na kafe. Lidsky si s ní popovídat, aby bylo všechno v pořádku,“ vysvětloval své snažení o bývalou partnerku.

Rozsudek není pravomocný, kvůli odvolání obžalovaného bude případ projednávat Krajský soud v Plzni.

Už dva dny po odsouzení ženu opět vyhledal

Poškozená u soudu řekla, že má z bývalého partnera obavy. „Zablokovala jsem si jeho telefonní číslo. Posílal mi textové zprávy. Naposledy se mi pokoušel volat ve středu, den před soudem, přišla mi o tom textová zpráva. Měla jsem strach, jestli se něco nestane cestou k soudu. Nemůžu spát. Když se někde něco šustne, jsem hned vzhůru. Mám strach vystrčit nos z domova,“ líčila žena.

Středeční pokus o dovolání se poškozené vysvětloval Peter V. tak, že se s ní chtěl jen domluvit. „Chtěl jsem, abychom se dohodli jako lidi. Já nechci do basy, mám práci. Mám dobré srdce,“ tvrdil muž.

„Do schránky jí vhodil 11 dopisů, ve kterých jí vyznával lásku. Na číslo poškozené poslal 13 textových zpráv a mezi 25. a 28. prosincem se ji pokusil devětkrát kontaktovat telefonicky,“ shrnula státní zástupkyně Marcela Šímová skutky obžalovaného, které policie zadokumentovala od 20. listopadu loňského roku přibližně do poloviny letošního ledna.



Traktorem jezdil kolem jejího bydliště

Poškozená pak v soudní síni ze svého mobilního telefonu informovala o dalších pokusech o kontaktování až do konce března. Citovala i z textových zpráv, ve kterých jí obžalovaný přál do roku 2021 "co nejvíc bolesti“.

Popisovala, jak jezdil kolem jejího bydliště traktorem, aby viděl do oken jejího bytu. V dopisech jí podle jejích slov psal, jak ji miluje. V textových zprávách si přečetla, že končí se životem, je oblečený do rakve a že by nejraději skočil z věže. Povzdechla si, že obžalovaný o ní po vesnici rozhlašuje, že je zlatokopka.

„Čo těraz klameš? Klamala si ma furt,“ vybuchl obžalovaný v soudní síni, ze které ho soudkyně nakonec vykázala.

Státní zástupkyně neměla o vině obžalovaného pochyb. Za nebezpečné pronásledování mu hrozil roční trest. Obžaloba navrhla pro muže se 12 záznamy v trestním rejstříku nepodmíněný trest v polovině sazby.

To obžalovaného znejistělo. „Všeho lituji. Dejte mi trest, abych si to odpracoval. Na obci potřebují posekat trávu. Ale hlavně mě neposílejte do basy,“ snažil se obměkčit soudkyni obžalovaný. Neuspěl. Soudkyně se ztotožnila s tím, že půlroční pobyt ve vězení je pro muže nejvhodnějším trestem.

„Je hezké, že všeho litujete. Proč jste se ale po posledním odsouzení nepoučil?“ ptala se Šimánková.



„Poškozená vše vnímala jako obtěžování, které bylo za hranicí snesitelnosti. Má obavy z obžalovaného, bojí se, že by mohl ublížit jí nebo i poškodit auto. Vždyť v minulosti byl obžalovaný schopen vyhrožovat zápalnými lahvemi, prořezal pneumatiky u auta. I když v dopisech byla vyznání lásky, jsou velkým stresem pro poškozenou, která opakovaně dala najevo, že nemá zájem o kontakt,“ shrnula soudkyně.