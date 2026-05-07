Chalupa ze seriálu Policie Modrava lehla popelem, mohl to způsobit blesk

Autor:
  10:31
Požár zcela zničil chalupu u šumavského Srní. Podle místních začala ve středu večer hořet poté, co do objektu zasáhl blesk. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 10 milionů korun.
Pravděpodobně blesk způsobil požár původní šumavské chalupy v Srní. Plameny ji zcela zničily. (6. května 2026)

Plameny zcela pohltily původní šumavskou chalupu v Srní. (6. května 2026)
Hasiči vyjížděli k požáru původní šumavské chalupy, která se objevila i v seriálu Policie Modrava, před půl devátou večer. Dým a plameny byly vidět zdaleka.

„Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ potvrdil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Na místě zasahovaly jednotky z Klatov, Sušice, Rejštejna, Kašperských Hor a Srní. Když hasiči přijížděli na místo, chalupa o rozměrech přibližně 10 krát 12 metrů byla již zcela v plamenech.

„Oheň částečně zasáhl i poblíž stojící hospodářské objekty. K lokalizaci jsme nasadili osm vodních proudů, později jsme je zredukovali na čtyři. Rozebrali jsme střešní konstrukci,“ popsal Poncar s tím, že škodu odhadli na 10 milionů korun. V době požáru se v objektu nikdo nenacházel.

Co bylo příčinou požáru, nyní zjišťuje vyšetřovatel. Není ale vyloučené, že požár způsobil blesk. Mluví o něm místní lidé a meteorologové potvrdili, že v té době procházela obcí silná bouřka.

