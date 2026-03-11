Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

  18:53
Osobní vlak se srazil s automobilem dnes odpoledne na železničním přejezdu v Bezděkově na Klatovsku. Nehoda zastavila provoz na části trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína. Starší muž a žena z auta utrpěli středně těžká zranění.
Nehoda osobního vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Bezděkově zastavila železniční provoz na trati z Klatov na Šumavu. (11. března 2026) | foto: Správa železnic

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara se nehoda stala kolem 13:15. Ve vlaku cestovalo 20 lidí a dva členové vlakové posádky. Nikdo z vlaku zraněn nebyl.

Záchranáři vyjeli na místo se sanitkami a přivolali také vrtulník z jihočeské letecké záchranné služby.

„Žena narozená v roce 1958 byla po ošetření a zajištění předána k transportu letecké záchranné službě se středně těžkým poraněním. Muž, ročník 1953, byl po ošetření a zajištění transportován pozemní cestou do zdravotnického zařízení, rovněž se středně těžkým poraněním,“ uvedla mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.

Řidič osobního auta na železničním přejezdu pravděpodobně přehlédl zabezpečovací signalizaci a přijíždějící osobní vlak a vjel na přejezd. Střet s vlakem odrazil auto na přilehlé pole, kde po otočení přes střechu zůstalo stát, řekl policejní mluvčí Michal Schön.

Prohledával kontejnery, pak napadl muže. Policie hledá útočníka, ukázala podobiznu

Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Okolnostmi nehody se policisté zabývají.

Provoz na trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína byl mezi stanicemi Janovice nad Úhlavou a Klatovy přerušený, což se dotýkalo dálkové i regionální železniční dopravy, informovaly České dráhy. V 16:21 došlo k obnovení provozu.

Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

