„Dnes krátce před 5:00 došlo k tragické dopravní nehodě tentokrát u obce Sytno na Tachovsku. Řidič, ročník 1974,zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a po projetí pravotočivé zatáčky vyjel s vozidlem mimo vozovku, kde čelně narazil do stromu. Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. V autě s ním byla ještě spolujezdkyně (ročník 1975), která utrpěla zranění a byla převezena do zdravotnického zařízení,“ uvedla pro ČTK krajská policejní mluvčí Barbora Kunešová.
Pro bližší příčinu smrti byla u řidiče nařízena soudní pitva a věc si na místě převzali tachovští kriminalisté.