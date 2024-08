Fotbal, parkur či podvodní hokej. Na Sportmanii si vyzkoušíte i netradiční odvětví

Parkur, lukostřelba, golf, podvodní hokej, billiard, beach volejbal, ale samozřejmě i fotbal či hokej. S těmito sporty, ale i desítkami dalších, se mohou seznámit návštěvníci plzeňské akce Sportmanie, která potrvá do 25. srpna v areálu za obchodním centrem Plaza.

Mezi stovkami návštěvníků, kteří dorazili v neděli před polednem, byl i Lukáš Pašek s dcerou Karolínou, která tři roky dělá závodně překážkový sport OCR. „Přišli jsme, abychom si zasportovali a dcera aby si vyzkoušela další sporty,“ nastínil otec. „Vyzkoušela jsem opičí dráhu, půjdeme ještě na vodní skluzavku a na atletiku,“ plánovala malá školačka. „Atletika se k překážkovému sportu hodí, doplňovalo by se to,“ doplnil otec, který dceru pochválil za vytrvalost, která se u ní při sportu projevuje.

Opakovaně na Sportmanii chodí i Renata Kotyzová s manželem a synem. „Desetiletý syn si vždy rád zkusí něco nového,“ líčí matka, která si myslí, že Sportmanie má pro děti velký smysl, protože se mohou seznámit se sporty, které neznají, a případně se zapsat do klubu.

Fronta zájemců byla u stánku vodních sportů, kde byl k vyzkoušení trenažér. „Propagujeme tu náš sport rychlostní kanoistiku, který na olympiádě v Paříži zaznamenal velké úspěchy, takže doufáme, že díky tomu nabereme další zájemce,“ uvedl trenér klubu TJ Prazdroj Plzeň Vítek Vorlický.

Když se děti přihlásí, není to podle něj jen o kanoistice, ale i o dobré partě, hrách, plavání nebo i soustředěních, na která se jezdí v létě na vodu a v zimě na běžky. Klubu, který sídlí pod mostem Milénia na řece Radbuze, kde se i trénuje, nabírá děti od osmi do 10 let.

Když si dítě sedne na trenažér, dá se podle trenéra poznat, zda má pohybový talent. „Důležité je ale i to, aby ho sport bavil,“ poznamenal mladík, který si myslí, že sporty jako kanoistika by si zasloužily například v médiích mnohem větší propagaci, protože se jedná o multifunkční sport, který rozvíjí celkovou tělesnou zdatnost.

Několik dětí kolem dvanácté hodiny skotačilo s míčem u stánku fotbalové Viktorie Plzeň. „Přestože je to nejpopulárnější sport, je potřeba pořád ho rozvíjet, proto potřebujeme stále nové talenty a širokou členskou základnu,“ uvedl trenér ženského fotbalu Tomáš Beran. „Zájemci si tu vyzkouší fotbal a pak mohou přijít do klubu na nábor,“ dodal druhý z trenérů Tomáš Novák. Oba poznamenali, že děti, které si fotbal na Sportmanii zkouší, jsou většinou šikovné.

Uvedli i to, že čím dál větší zájem je o ženský fotbal. Před osmi lety, kdy jí bylo osm let, ho začala hrát černovláska Klaudie Antoni, která na Sportmanii fotbalové umění představovala malým zájemcům. Tehdy ale ženský fotbal nebyl ještě tak populární, proto musela hrát s kluky. Následoval nábor do Viktorie, za kterou hraje šest let. Její kolegyně Laura Brandlová, která klub reprezentuje tři roky, říká, že sport je pro děti užitečný.

„Trénováním fotbalu dívka získá disciplínu. Když musím chodit čtyřikrát týdně na trénink a k tomu ještě na zápasy, není lehké vše skloubit se školou, navíc si v klubu dívky najdou spoustu skvělých kamarádů,“ říká blondýnka s růžovými rovnátky. Myslet si ale, že ženský fotbal není tak tvrdý jako ten mužský, je podle ní jen zdání.

Sportmanie Plzeň 2024 je největší sportovní akcí pro veřejnost, která se koná v západočeské metropoli a jejímž pořadatelem je město Plzeň. Vždy ji navštíví několik desítek tisíc lidí a účastní se jí desítky sportovních klubů a stovky sportovců a trenérů nejen z Plzně, ale z celého regionu.