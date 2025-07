Zábava, adrenalin, ale také risk. Bikeparky lákají i méně zkušené jezdce

Pronajmout si půdu od církve není jednoduché, biskupství si zemědělce vybírá

Minimálně dvakrát za pět let by měl být do půdy zaorán hnůj, dvakrát za pět let by měly být na pole zasety mezi sklizněmi takzvané meziplodiny, které stejně jako hnůj půdu zúrodňují. Vypěstovaná...