Muži strčili do konečníku větev, dvojice půjde do vězení a má zaplatit milion

„Obžalovaní byli uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve spolupachatelství. Pro výkon nepodmíněných trestů byli zařazeni do věznice s ostrahou. Obžalovaní i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro podání odvolání,“ řekla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Rozsudek není pravomocný.

Soud nařídil oběma obžalovaným, aby společně uhradili téměř čtvrt milionu korun zdravotní pojišťovně za léčení zraněného muže. Dále musejí poškozenému zaplatit bezmála milion korun jako odškodnění.

Dvojici hrozilo až deset let vězení. Přísnější trest dostal třiadvacetiletý Karel M., který podle obžaloby oběť nejen udeřil do hlavy a kopl do břicha, ale větví poškozenému způsobil těžká zranění.

Přísnější trest pro třiadvacetiletého muže

„Druhý obžalovaný Lukáš M. vzal poškozeného do kravaty, povalil ho na zem, sedl si na něj a opakovaně ho udeřil do obličeje. Pak k němu přistoupil Karel L., oběť několikrát udeřil do hlavy a kopl do břicha. Poté poškozenému stáhl kalhoty a dvakrát po sobě mu za použití větší síly zavedl do rektálního otvoru větev dlouhou nejméně 15 centimetrů,“ popsala žalobkyně.

Kromě odřenin, podlitin a krevních výronů po těle měl napadený podle lékařské zprávy tržné rány rekta. Větev mu také protrhla stěnu močového měchýře. Zraněného museli lékaři po převozu do nemocnice ihned operovat, týdny se pak potýkal s následky a zdravotními omezeními.

Obžalovaní od počátku vinu odmítali. Karel L. nechtěl před soudem vypovídat. Lukáš M. vysvětloval, že už na zábavě viděl poškozeného, jak tam osahával namol opilou dívku. Šel jí na pomoc, opilý muž mu podle jeho verze odvětil, ať se o to nestará a po krátkém pošťuchování odešel.

Kamarádka opilé pak zjistila, že dívka přišla o mobil. Když z telefonu obžalovaného vytočila číslo mobilu opilé dívky, hovor přijal muž, který ji před tím osahával. Prý se s ním domluvili, že mobil předá ve vedlejší vesnici.

Tam ale dotyčný podle Lukáše M. nedorazil. Když ho začali hledat, potkali ho na lesní cestě, kde pak došlo k hádce a potyčce. „Ten pán spadl do příkopu vedle mě. Zasedl jsem ho, držel mu ruce a spoluobžalovaný mu dal dvě rány pěstí. Řekl jsem, že s tím nechci mít nic společného, a odešel jsem k autu. Karel L. u něj ještě dvě tři minuty zůstal. Já mu nic neudělal,“ prohlásil Lukáš M.

