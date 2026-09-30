Petr Štrunc u soudu požadoval pro Romanu Jurečkovi milion a po Michalu Vozobule sto tisíc korun. Mimo jiné argumentoval tím, že vyjádření žalovaných mu způsobila újmu v podnikání a poškodila jeho pověst.
Už během jednání u plzeňského soudu Petr Štrunc stáhl u obou žalob pasáž, která se týkala spojení s hnutím PRO PLZEŇ. S tím Petra Štrunce spojuje skutečnost, že do hnutí přešli po odchodu z ODS někdejší známí členové sdružení ODS Plzeň-Lochotín, kde míval Štrunc hlavní slovo. Navíc se už tradičně před volbami objevují billboardy na budovách, které podnikatel nebo jeho firmy vlastní.
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Soudkyně Hana Jelínková obě žaloby zamítla a při zdůvodnění verdiktu uvedla, že Štrunc jako veřejně známá osoba by měl snést i výroky, které se mu nezamlouvají.
Poukázala také na to, že údajný negativní vliv na jeho podnikání nebyl nijak prokázaný. Odmítla rovněž argument Petra Štrunce nebo jeho právního zástupce Františka Doseděla, že pokud jsou v nemovitostech jeho klienta ubytovny, pak je provozují firmy, které si je pronajaly, a jeho klient tedy není za jejich provoz odpovědný. U soudu se konkrétně mluvilo o budově na adrese Zborovská 20.
V médiích se psalo právě o velmi špatných podmínkách pro lidi ubytované v této budově. „Propojení s obchodem s chudobou je tam neprokazatelné,“ uvedl Doseděl.
„Pronajímá se to agentuře, není to ubytovna, ale byty,“ argumentoval Štrunc.
Podle soudkyně ale bylo jasné, že Petr Štrunc vlastní objekty, v nichž byly nebo jsou provozované služby ubytovacího typu. „Je jedno, jestli to nazveme ubytovnami nebo byty,“ prohlásila. Uvedla také, že Štrunc v pozici vlastníka nemovitosti mohl ovlivnit, jak budou provozovány a že vyjádření žalovaných v souvislosti s Petrem Štruncem nevybočilo z obecného rámce slušnosti. Výroky podle ní vycházely z informací, které se objevily ve veřejném prostoru.
Městský soud proto obě žaloby zamítl a uložil žalobci uhradit žalovaným soudní výdaje. Proti zamítnutí obou žalob městským soudem se právní zástupce Štrunce odvolal ke krajskému soudu. Od toho pak nicméně ustoupil a rozsudek nabyl právní moci. Žalovaní se o tom, že spor skončil, dozvěděli od svých právních zástupců, kteří dostali zaplaceno za soudní výdaje.
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„Rozsudky nabyly právní moci už 1. července,“ řekla Lucie Ženíšková z Okresního soudu Plzeň-město.
Roman Jurečko po ukončení sporu uvedl, že neví, o co Petru Štruncovi vlastně šlo. „Ale díky tomu jsem si uvědomil, jak může člověk, který má dost peněz, zkomplikovat život jiným, kteří nejsou tak bohatí a potřebují zaplatit právníky,“ sdělil.
Michal Vozobule prohlásil, že je spokojený s tím, jak soudní tahanice dopadla. „Soud nejenom že potvrdil, že jsem se nedopustil žádného zásahu do práv pana Štrunce, ale zároveň potvrdil i to, že jsem se nedostal do rozporu s dobrými mravy a že až šikanózní žaloba byla zbytečná a nedávala smysl,“ řekl.