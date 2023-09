Řízení zdravotnictví probíhá bez koncepce, kritizuje opozice plzeňského náměstka

„Nečinnost vedení kraje v otázce personální krize ve Stodské nemocnici, kde došlo k uzavření akutní lůžkové péče, je alarmující. Koalice ANO, Pirátů a STAN tak hraje vabank s pacienty i se zdravotnickým personálem,“ píší zástupci ODS a TOP 09 v tiskové zprávě.

Vyjadřuje se v ní i primář Klatovské nemocnice a krajský zastupitel Richard Pikner z TOP 09. „Náměstek pro zdravotnictví svou nečinností rezignoval na řešení problému, což vedlo k uzavření gynekologicko-porodnického oddělení ve Stodské nemocnici, přestože bylo přislíbeno, že nemocnice dostane čas do konce roku 2023, aby našla chybějící lékařský personál,“ uvedl.

Hais oponuje, že kraj žádné oddělení nezavřel, pouze z něj ukrojil porodnici, ale gynekologie poskytující akutní lůžkovou péči funguje dál. „Ti, kteří mají hájit zájem nemocnic, vypouštějí poplašné zprávy a poškozují tím krajská zařízení,“ uvedl Hais. „Věděli měsíc dopředu, že prezentace koncepce krajského zdravotnictví bude a den předtím poslali médiím, že kraj nemá koncepci,“ sdělil Hais.

Vypouštějí poplašné zprávy

Teoreticky by se ale obě strany dohodnout mohly. Na jaře 2019, tehdy také jako opoziční zastupitel, Pikner z TOP 09 pro krajský časopis uvedl to, co podle jeho tehdejších slov dlouhodobě prosazuje.

„Jednou z cest, jak situaci krajských nemocnic zlepšit, je specializace jednotlivých zdravotnických zařízení na určitý obor. Tomu musí předcházet jasná vize a souhlas zastupitelstva. Ať chceme, nebo nechceme, některá oddělení v určitých nemocnicích budeme muset zavřít z důvodu nedostatku personálu,“ uvedl tehdy Pikner pro časopis Plzeňského kraje, v jehož čele byly ČSSD, ODS, Starostové a Patrioti a Koalice pro Plzeňský kraj. Pikner je tehdy plísnil, že jsou málo razantní v ořezávání ztráty nemocnic.

Podobně dnes mluví Piráti. „V současné době je poskytována komplexní standardní péče napříč všemi obory s velmi napnutými personálními kapacitami. Tento způsob péče není dlouhodobě udržitelný ve všech zařízeních a je nutné prověření udržení jednotlivých oborů a případná specializace nemocnic s cílem udržení statutu urgentních nemocnic,“ stojí v koncepci, kterou vedení kraje představilo v tříhodinové diskusi minulou středu. „Je mi jen líto, že tam bylo málo opozičních poslanců,“ posteskl si Hais.

Ten v koncepci sází i na centrální nákup. „V současné době je prováděn v omezené míře pouze u zdravotnického a nezdravotnického materiálu. To není organizačně ani personálně vyhovující stav. Existuje velký potenciál na prohloubení všech procesů včetně spolupráce s Centrálním nákupem Plzeňského kraje,“ stojí dnes v koncepci kraje, v jehož čele do února 2022 bylo i SPOLU, které vedlo zdravotnictví, pak ho po politických rozepřích nahradilo ANO. „Když říkají, že nemáme koncepci zdravotnictví, co dělali, když byli ve vedení kraje? Měla být dávno hotová,“ dodal Hais.

