Zdrogovaný řidič se zákazem řízení skončil s autem v kotrmelcích, dva vážně zranění

Nehoda se stala v neděli po jedné hodině odpoledne na silnici ze Spáleného Poříčí na Hořehledy. Podle policejního mluvčího Ondřeje Hodana jednačtyřicetiletý řidič ve fiatu vyjel z dosud přesně nezjištěných příčin na rovném úseku ze silnice a skončil s ním na poli. Auto se několikrát převrátilo a nakonec zůstalo stát na střeše.
Na místo vyrazila jednotka dobrovolných hasičů z Blovic a také profesionální hasiči z Plzeň-Slovan. „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že ve vozidle cestovaly dvě osoby, které byli již mimo něj. Poskytli jsme jim neodkladnou zdravotní péči a zajistili tepelný komfort pomocí termoizolačních folií,“ popsali výjezd blovičtí hasiči.
Zraněné si pak převzali záchranáři. „Pětatřicetiletou ženu jsme s úrazem hlavy a z důvodu mechanismu nehody transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni. Jednačtyřicetiletého muže se středně těžkými zraněními přepravil do nemocnice vrtulník,“ uvedla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.
Policisté zraněného šoféra podrobili dechové zkoušce, ta vyšla negativně. Pozitivní měl ale test na drogy. Nařídili proto odběr biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení.
„Lustrací navíc policisté zjistili, že muž má uložený zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel do roku 2030,“ upozornil Hodan s tím, že nehodou a jejími okolnostmi se nadále dopravní policisté zabývají.
