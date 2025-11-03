Zdrogovaný řidič se zákazem řízení skončil s autem v kotrmelcích, dva vážně zranění

Autor:
  10:40
Při nehodě u Spáleného Poříčí na Plzeňsku se o víkendu vážně zranil šofér, který na rovince vyjel ze silnice a několikrát obrátil auto přes střechu. Jak se později ukázalo, jel pod vlivem drog a před časem přišel o řidičský průkaz.
Fotogalerie3

U Spáleného Poříčí na Plzeňsku havarovalo v neděli osobní auto. Jeho řidič měl pozitivní test na drogy, navíc platný zákaz řízení vozidel. (2. listopadu 2025) | foto: JSDH Spálené Poříčí

Nehoda se stala v neděli po jedné hodině odpoledne na silnici ze Spáleného Poříčí na Hořehledy. Podle policejního mluvčího Ondřeje Hodana jednačtyřicetiletý řidič ve fiatu vyjel z dosud přesně nezjištěných příčin na rovném úseku ze silnice a skončil s ním na poli. Auto se několikrát převrátilo a nakonec zůstalo stát na střeše.

Na místo vyrazila jednotka dobrovolných hasičů z Blovic a také profesionální hasiči z Plzeň-Slovan. „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že ve vozidle cestovaly dvě osoby, které byli již mimo něj. Poskytli jsme jim neodkladnou zdravotní péči a zajistili tepelný komfort pomocí termoizolačních folií,“ popsali výjezd blovičtí hasiči.

U Spáleného Poříčí na Plzeňsku havarovalo v neděli osobní auto. Jeho řidič měl pozitivní test na drogy, navíc platný zákaz řízení vozidel. (2. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Zraněné si pak převzali záchranáři. „Pětatřicetiletou ženu jsme s úrazem hlavy a z důvodu mechanismu nehody transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni. Jednačtyřicetiletého muže se středně těžkými zraněními přepravil do nemocnice vrtulník,“ uvedla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Policisté zraněného šoféra podrobili dechové zkoušce, ta vyšla negativně. Pozitivní měl ale test na drogy. Nařídili proto odběr biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení.

„Lustrací navíc policisté zjistili, že muž má uložený zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel do roku 2030,“ upozornil Hodan s tím, že nehodou a jejími okolnostmi se nadále dopravní policisté zabývají.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´....

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Okresní soud v Tachově ve čtvrtek odpoledne potrestal zakladatele sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáše Stančíka podmínkou s dohledem. Navíc se nesmí objevovat v internetových videích. Tentokrát mu...

Zdrogovaný řidič se zákazem řízení skončil s autem v kotrmelcích, dva vážně zranění

Při nehodě u Spáleného Poříčí na Plzeňsku se o víkendu vážně zranil šofér, který na rovince vyjel ze silnice a několikrát obrátil auto přes střechu. Jak se později ukázalo, jel pod vlivem drog a před...

3. listopadu 2025  10:40

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků...

3. listopadu 2025  9:58

V zoo uhynul nosorožec indický Baabuu, očekává se ale narození jeho potomka

Plzeňská zoologická zahrada přišla o jedno ze vzácných zvířat. Uhynul nosorožec indický Baabuu, kterého zhruba měsíc trápily zdravotní potíže. Ačkoliv se mu dostalo veterinární péče, v pátek...

3. listopadu 2025  9:46

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Drink s ovocně-zeleninovým nádechem. Plzeňský barman vyhrál evropskou soutěž

Martin Vogeltanz z Plzně se jako jediný Čech účastnil evropského barmanského šampionátu, který se na konci října uskutečnil na výletní lodi plující z Itálie, přes Španělsko, Francii a zpět. V...

2. listopadu 2025  9:11

Na Rokycansku odhalili památník veteránovi, který osvobozoval Plzeň

Památník v Kříších na Rokycansku byl v sobotu odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. Nachází se v místech, kudy vedla demarkační linie a kde na konci války sloužil. Za zřízením...

1. listopadu 2025  17:25

Šeflovo tiché odcházení. Už nemělo smysl dál pokračovat, říká zkušený plavec

Bylo to odcházení bez sentimentu, fanfár či velkých gest. Český plavec Jan Šefl potichu a postupně uzavřel profesionální kariéru. Na Plzeňských sprintech, kde v minulosti nespočetkrát slavil...

1. listopadu 2025  12:11

Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...

1. listopadu 2025  8:34

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců....

31. října 2025  15:44

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  11:58

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

31. října 2025  9:43,  aktualizováno  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.