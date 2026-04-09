Dronař létal nad hnízdem čápů. Mohlo to mít osudové následky, zní kritika

Čápi na komíně na bývalém pivovaru ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku už pilně pracují na nové generaci. Jejich hnízdění ale narušily letecké manévry dronaře, který se pohyboval v jejich těsné blízkosti. Město spolu se záchranou stanicí upozorňují, že takové chování je nejen nezodpovědné, ale i nezákonné.
Čapí dvojici na komíně ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku ohrozil dron. (6. dubna 2026) | foto: Město Spálené Poříčí

Dron se nad čapím hnízdem objevil v pondělí 6. dubna v podvečer. „Létání s dronem v těsné blízkosti čapího hnízda není legální a je obecně považováno za velmi nezodpovědné,“ upozorňuje Město Spálené Poříčí.

Podle něj jsou čápi v době hnízdění a odchovu mláďat, což znamená od jara až do léta, extrémně citliví na vyrušení. Dron může čápy vyděsit, což může vést k tomu, že opustí hnízdo, přestanou krmit mláďata nebo shodí vejce či přímo mláďata z hnízda,“ vysvětlují pracovníci města.

Druhou větou žádají proto majitele dronu, aby už to nikdy nedělal. „Pokud víte, kdo to byl, upozorněte jej na to. Všichni máme čápy rádi a určitě nikdo nechceme, aby se stalo něco z výše uvedeného. Za několik zajímavých záběrů by to jistě nestálo. Věříme, že majitel dronu neměl žádné zlé úmysly, ale také doufáme, že si tuhle nepředloženost příště rozmyslí,“ doufá město.

Při zasahování do hnízdění hrozí dotyčnému pokuta až 100 tisíc korun. Čáp bílý je v České republice chráněn zákonem, jedná se o zvláště chráněný druh živočicha.

„Podle Evropské unie pro bezpečnost letectví a Úřadu pro civilní letectví se musíte vyhnout oblastem, kde hrozí nebezpečí, což čapí hnízdo je, a dodržovat bezpečné vzdálenosti od lidí a zvířat. Pokud tedy chcete čápy natočit, použijte dron z velké dálky, doporučuje se minimálně 100 až 200 metrů,“ dovysvětlili odborníci ze Záchranné stanice a Ekocentra Spálené Poříčí s tím, že pokud čápi reagují na dron hlasitým klapáním či létáním kolem něj, měl byl dronař okamžitě s přístrojem odletět pryč.

První čáp doletěl do Spáleného Poříčí 13. února a už 27. února k němu přiletěla samička.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

