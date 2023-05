Psychiatra soudí kvůli posudku v případu muže, který se pokusil zabít dva lidi

Obžalovaný znalec Michal Pořický dnes u Okresního soudu Plzeň-město prohlásil, že nechápe, proč je obžalovaný.

„Cítím se naprosto nevinen. Znalecký posudek, který jsem dělal na žádost obhajoby, se diametrálně neliší od původního posudku, který vypracovala znalkyně Eva Navrátilová. Dospěli jsme ke shodnému závěru, že obžalovaný netrpí duševní nemocí,“ řekl obžalovaný.

Předloni senát Krajského soudu v Plzni řešil případ muže, který podle spisu úmyslně nacouval na Sokolovsku autem do přítelkyně a jejího nového partnera. Pak vystoupil z vozu a ležícího muže ještě dvakrát udeřil pěstí do obličeje.

Znalkyně přibrané při vyšetřování policií tehdy u stíhaného muže nezjistily duševní chorobu ani poruchu, ale smíšenou poruchu osobnosti. V době činu byly podle znalkyň jeho rozpoznávací schopnosti zachovalé a ovládací mírně snížené.

Znalec dospěl k částečně jinému závěru

Podle státního zástupce Štefana Oravce ale Pořický v posudku, který si u něj objednal obhájce obžalovaného muže, dospěl k částečně jinému závěru. „Uvedl, že (posuzovaný - pozn. red.) se činu dopustil ve stavu silného afektu, kdy rozpoznávací schopnosti byly plně uchované, ale rozpoznávací pak podstatně snížené, blížící se vymizení. Posuzovanému navrhl uložit psychiatrické ochranné léčení ambulantní formou. Dále uvedl, že z výpovědi poškozené a jejího následného chování se mu jeví jako nevěrohodná, i když ji vůbec nevyšetřil,“ řekl státní zástupce.

I když podle vyšetřovacího spisu k pokusu dvojnásobné vraždy vyplynulo, že souzený muž byl v minulosti souzený i za násilné činy a výtržnictví, znalec podle svých slov nezjistil, že by byl primárně agresivní. „Řekl mi, že to spáchal v době, kdy užíval anabolika, bavilo ho, že mu rostou svaly. Anabolika snižují práh uvolnění agrese,“ vysvětloval obžalovaný znalec.

Na dotaz státního zástupce pak uvedl, že rozpory v závěrech posudků jsou pouze akademické. „Cítím se poškozen, byl jsem obviněn, dehonestován, stala se mi křivda,“ prohlásil nyní u soudu Pořický.

Znalkyně Eva Navrátilová vyslýchaná jako svědkyně uvedla, že si na svém původním posudku trvá. Podle jejího mínění je při zpracování psychiatrických a psychologických posudků důležité také to, s jakým odstupem od činu s posuzovaným mluví, kdy zpracovávají posudek. „My se musíme spolehnout na to, co nám posuzovaný řekne. Když je ve vazbě, mohou mu poradit spoluvězni. Čím je odstup větší, tím víc o všem posuzovaný přemýšlí, tím víc může být i ovlivněn,“ vysvětlila znalkyně.

Soud bude pokračovat před letními prázdninami výslechy svědků.