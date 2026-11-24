„Chodila na má hlavní líčení, chodila za mnou, když jsem skončil v práci a šel k autu, které jsem měl zaparkované dál od soudu. Řekl jsem jí snad stokrát, ať mi dá pokoj. Šla pořád za mnou. Když jsem jel nakoupit městskou dopravou, vyčíhla si to. Jela se mnou, chtěla si přisednout. Vedla monology, komentovala, co kupuji, co budeme mít k večeři,“ popisoval dnes u hlavního líčení soudce, jak to vypadalo v Karlových Varech.
Snažil jsem se chodit do práce i z práce v různých časech, různými trasami i velkými oklikami, abych eliminoval možnost, že půjde za mnou.