Nemocné štěně prodali, telefonní kartu zahodili. Po gangu chtějí podvedení statisíce

Petr Ježek
  14:25
Do vězení chce žalobce poslat členy devítičlenné party, vesměs příbuzných žijících v Plzni, kteří před třemi roky nabízeli v inzerátech čistokrevná a už samostatná štěňátka. Jenže podle kriminalistů si nic netušící lidé kupovali často nemocné křížence z podivných chovů v Čechách nebo na Slovensku, mláďata byla mnohdy odebraná od fen předčasně.

Skupina, kterou v pondělí postavil státní zástupce před soud, na kšefty s malými pejsky vydělala nejméně od listopadu 2021 do září 2022 statisíce korun.

„Štěňata odebírali z chovů i přesto, že věděli, nebo byli minimálně srozuměni s tím, že životní a hygienické podmínky chovu nejsou vyhovující. Štěňata byla už v době odběru celkově zanedbaná, malá, ve špatné kondici, bez řádného očkování a odčervení. Projevovalo se u nich zvracení, ve výměšcích byli paraziti, docházelo k úhynům. Neposkytli jim řádnou chovatelskou ani veterinární péči. V nejméně 41 případech byly u prodaných štěňat diagnostikované závažné choroby, uhynulo nebo bylo utraceno 32 štěňat,“ popsal státní zástupce Michal Rendl.

Skupina lidí se před plzeňským soudem zodpovídá z týrání zvířat, podvodů, chování zvířat v nevhodných podmínkách a dalších trestných činů. Hrozí jim až sedm let vězení.
Všichni souzení jsou stíhaní na svobodě. Při příchodu do soudní síně většina z nich skrývala své obličeje před novináři za deskami, případně přicházeli z respirátory na obličeji a v kapucích natažených přes hlavu.

„Vypovídat nechci, vypovídat nebudu.“ Tohle slyšela předsedkyně trestního senátu postupně od všech souzených. Někteří z nich podle svých slov v posledních letech podnikají vesměs ve stavebnictví nebo na stavby chodí na brigády, část jich je nezaměstnaných, na rodičovských dovolených nebo i v částečném invalidním důchodu. Někteří bydlí v městských bytech, pobírají dávky na nájem, řada z nich čelí i exekucím.

Gang skupoval nemocná a zbídačená štěňata, pak je draze prodával

Podle spisu skupina dávala do inzerátů i fotografie úplně jiných pejsků a fenek, než které potom zájemcům přinesli a prodali za částky od sedmi tisíc výše. Před kšeftem štěňátka koupali a česali, aby na první pohled vypadala zdravě.

Státní zástupce popsal, že pro každý prodej parta používala jiné telefonní číslo. Štěňátka předávali zájemcům na ulicích; jakmile od nich dostali peníze v hotovosti, hned se zbavovali telefonních karet. Pro kupce, kteří ke zvířeti nedostali ani kupní smlouvu, se tak stali nekontaktovatelnými.

Poškození dohromady vymáhají od souzených přibližně tři čtvrtě milionu korun. Někteří chtějí zpět peníze zaplacené za štěně i náklady na nezbytnou veterinární péči, která v mnoha případech násobně překračuje kupní cenu zvířete.

Živořili mezi výkaly a žrali i molitan. Majitel nechal psy zavřené doma, jeden uhynul

Někteří prodaní pejsci a fenky na tom ale byli natolik špatně, že se je nepodařilo uzdravit ani přes snahu veterinářů a ti je museli navždy uspat.

Státní zástupce popsal v obžalobě i konkrétní případy, kdy s viditelně nemocnými pejsky, které už nemohli prodat, neměli souzení nejmenšího slitování. Tři pejsky takhle odvezli k odlehlému rybníku, tam je vypustili. Náhodou přežili jen dva. Dalšího nemocného pejska vzal podle spisu nejstarší ze souzených Jaroslav B. už zabaleného do ručníku, strčil ho do pytle na odpadky, ten do nákupní tašky a tu vhodil do kontejneru s odpadem.

„Udělal to s vědomím, že tam štěně uhyne. To tam nalezl policista. Ten ho odvezl k ošetření na veterinu. I přes počáteční stabilizaci stavu muselo být štěně nakonec uspáno. Infekční onemocnění se zanedbáním péče je možné považovat za nadměrné utrpení,“ připomněl státní zástupce Michal Rendl.

Tyran udusil psa a pohodil ho v parku, hrozí mu až tři roky vězení

Když policisté obchodníky se štěňaty pozatýkali v září 2022, někteří z nich připustili, že pár štěňat prodali. „Doznávám, že jsem prodal pět štěňat pocházejících ze Slovenska. Tam jsme je kupovali za 250 euro, musela nějak vypadat, musela mít očkovací průkazy. Vypadala krásně, zdravě. Myslel jsem, že když koupím krásného pejska a pak ho prodám, že tím udělám radost,“ tvrdil nejstarší ze souzených Jaroslav B. při výslechu, když soudkyně rozhodovala, jestli ho pošle do vazby. Mezi obžalovanými je i jeho bývalá manželka, se kterou dál žije.

Soud je naplánovaný na několik měsíců. Za týrání zvířat, podvod, chování zvířat v nevhodných podmínkách a další trestné činy navrhl státní zástupce v obžalobě pro souzené tresty od pěti do sedmi let vězení.

