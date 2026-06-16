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Zneužíval jedenáctiletou školačku, u soudu se omlouval a plakal. Dostal 6,5 roku

Petr Ježek
  13:27
Pípl jí mobil a v komunikační aplikaci si jedenáctiletá dívka z Chebska přečetla, jak ji kamarád miluje. Vyznání šperkoval emotikony srdíček a pusinek, pak jí kupoval dárečky. Psaní a scházení jim vydrželo čtvrt roku. Nebyla to ale žádná platonická láska mezi školáky. Pisateli zpráv je 39 let, sám je otcem dítěte. Soudci v úterý Luboše J. poslali na 6,5 roku do vězení.

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Trest si vyslechl za znásilnění, výrobu a držení dětské pornografie i zneužití dítěte k výrobě pornografie. Navíc musí podstoupit ambulantní sexuologické léčení.

Devětatřicetiletý Luboš J. dostal u soudu v Plzni trest 6,5 roku za zneužívání jedenáctileté dívky. (16. června 2026)

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Muž se ke všemu přiznal. „Jsem neskutečný kretén, hrozně moc toho lituju. Chtěl bych se dívce omluvit, velmi mě to mrzí, chci se omluvit i její rodině. Omluvit se chci i své rodině, za ostudu, jakou jsem jí způsobil,“ brečel u soudu devětatřicetiletý muž. Kvůli ochraně dívky není možné zveřejnit jeho tvář, jméno ani místo, kde se loni vše odehrálo.

Školačku při jedné ze schůzek přiměl k orálnímu sexu, který si nahrával na mobilní telefon. Mimo jiné dívku nabádal, aby mu v sexuálně vyzývavých pózách fotila své přirození a obrázky mu posílala. Policisté u něj v mobilu našli nejméně 24 takových fotografií.

Podle státního zástupce Jiřího Richtra muž vše dělal pro ukojení svého sexuálního pudu. „Cítím se být vinen, souhlasím s popisem i s právní kvalifikací,“ prohlásil u soudu obžalovaný.

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Zmocněnkyně školačky připomněla, že to, co se dívce stalo, je razantním zásahem do školaččina života. „Její bezbrannost byla zneužita obžalovaným. Její budoucí vztahy, partnerský život tím může být narušený,“ argumentovala zmocněnkyně nárok na 200 tisíc korun nemajetkové újmy pro dětskou oběť sexuálních činů pachatele.

„Hrozně mě mrzí, co jsem způsobil. Byl jsem pod vlivem alkoholu a drog. Lituju toho,“ prohlásil obžalovaný. Zároveň podotkl, že nemá tolik peněz, aby mohl částku zaplatit. „Jsem ochoten pracovat,“ sliboval. Soudkyně mu vysvětlila, že i s tím si může poradit. „Jste poměrně mladý. Můžete prodat vozidlo. Do budoucna vám nic nebrání pracovnímu zařazení, abyste splatil škodu,“ připomněla mu soudkyně Lucie Bočková, že vydělávat na splacení peněz může přímo ve vězení.

Když soudkyně četla dokumenty ze spisu, muž klidně seděl mezi příslušníky eskorty a oči měl zabodnutého do koberce v soudní síni.
Státní zástupce při podání obžaloby požadoval pro Luboše J. osm let vězení. Po úterním prohlášení viny souzeným v jednací síni mu navrhl sedmiletý pobyt za mřížemi.

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„Prohlášení viny je významná polehčující okolnost, i když nevíme, nakolik je prohlášení upřímné a na kolik obžalovaní doufají v nižší trest. Určitá sebereflexe tu je, proto při prohlášení viny by trest mohl být ukládán v délce sedmi let,“ zněl závěrečný návrh státního zástupce Jiřího Richtra.

Podle znalců není pedofil

Mužova advokátka Hana Šťastná řekla, že jeho jednání vůči nezletilé dívce je nepochopitelné. „Svoje fatální selhání a pochybení plně doznává od zadržení loni v červenci. Ve své výpovědi prohlásil, že skutek spáchal. Je tam hluboké sebeuvědomění si, že s dětmi mladšími 15 let nelze takhle zacházet. Znalkyně uvedly, že není primárně agresivní ani u něho nebyla zjištěna pedofilie. Jednalo se o náhradové jednání, kdy chtěl uspokojit své nutkání, a sáhl po tom nejhorším způsobu,“ bojovala advokátka o co nejnižší trest.

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Soudci nakonec muži vyměřili 6,5 roku, o půl roku méně, než požadoval státní zástupce. „Musíme si uvědomit, že v tomto případě není možné ukládat trest na samé spodní hranici trestní sazby, která je pět let. Minimem v téhle věci je 6,5 roku,“ vysvětlila soudkyně Lucie Bočková.

Úterní rozsudek je pravomocný, souzený, státní zástupce i zmocněnkyně školačky se přímo v soudní síni vzdali práva na odvolání. Tato kauza ovšem není jediným problém Luboše J. V současné době je stíhaný ještě za další sexuální zločin, pokračující znásilnění. I tam je ohrožený trestem do 15 let vězení. Pokud soudci dospějí k závěru, že spáchal činy i ve druhém případě, reálně mu hrozí prodloužení trestu o další měsíce až roky.

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