Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Podle žalobce invalida V. L. z Chebska, který nemá pravou nohu, v květnu nebo v červnu 2018 navštívil na Plzeňsku svoji známou. „Přikázal poškozené se střelnou zbraní v ruce, aby si sedla na postel a konala, jak přikáže,“ popsal první případ státní zástupce Jiří Richtr.
Podle obžaloby poškozené následně svázal ruce a nohy a vykonal s ní pohlavní styk.
U soudu zazněly znepokojivé detaily útrap, které žena podle obžaloby prožila. Tvrdil, že jí nechce ublížit, že si chce jen pořídit několik fotek. Přitom jí ale dával zbraň pod krk a ptal se jí, jestli se bojí smrti, proč ho odmítá a že si ji vezme s sebou, že je oba zabije. Ženě strkal do vaginy prsty i ruku, což jí bolelo. Oběť proto začala předstírat orgasmus a násilník přestal a ženu rozvázal. Vytáhl injekční stříkačku, začal s ní ženě přejíždět po stehně a říkal jí, že pokud se o něco pokusí, předávkuje ji inzulinem.
Svázal, znásilnil a popálil paralyzérem
Po této zkušenosti se s násilníkem žena přestala setkávat. V. L. ji ale navštívil znovu, tentokrát měl na sobě černou kombinézu a kuklu. Když otevřela dveře, dal jí podle obžaloby ke krku nůž a natlačil ji dovnitř. Tam ji opět svázal ruce, vyhrožoval ji, že si to s ní přišel vyřídit, když se s ním nebaví, a vynutil si pohlavní styk. Ženě vyhrožoval, že pokud ho bude odmítat, potrestá ji na intimních místech. A to také udělal, popálil ji paralyzérem, stojí dále ve spisu.
Obžalovaný pak osmačtyřicetileté ženě poslal sms zprávy, ve kterých jí vyhrožoval, že pokud to nahlásí, ublíží jejím dvěma dcerám, které údajně sledoval. Že ji zničí a postará se o to, aby se stala nepříčetnou a byla nevěrohodným svědkem,“ pokračoval státní zástupce.
|
Muž dostal trest za znásilnění závozníka, toho zároveň soudí za přepadení žen
V únoru 2019 ji pak poslal na mobil snímky žen politých kyselinou a vydíral ji, že pokud ho bude neustále ignorovat a nedovolí mu s ní být, skončí podobně. Pod fotky poslal zprávu: „Včera ani předevčírem jsem ti neublížil, ale na zítřejší ráno nemám vliv.“
Následujícího dne přišel obžalovaný k domu poškozené a představil se jako kontrola ze sociálky kvůli pracovní neschopnosti. Žena ho již po hlase poznala, bála se mu otevřít. Ucítila prý zvláštní vůni, o které si myslela, že je to kyselina a mohl by jí s ní polít.
„Tvrdil jí, že nastupuje do výkonu trestu a už ho nikdy neuvidí,“ pokračoval Richtr, který pro muže navrhuje osmileté vězení se zařazením do věznice s ostrahou. Muž si ještě nedávno v káznici odpykával trest za znásilnění.
Násilí mi není cizí, přiznal muž
„Násilí mi není cizí. Seděl jsem kvůli paní, která se ke mně jezdila dva roky nechávat znásilňovat. V minulosti jsem bodl cikána, když jsem byl napadený jako první. Podruhé se mi do bytu dobýval cikán, střelil jsem po něm,“ popsal svoji minulosti obžalovaný muž.
Ten nyní vše, co se odehrálo na Plzeňsku, popírá. „Jsem po rakovině močového měchýře, libido mi kleslo na nulu, v té době jsme měl ischemii na pravé noze, chodil jsem o francouzské holi. Nikdy nedošlo k tomu, co by ona nechtěla. Že bych jí ohrožoval zbraní, je blbost,“ tvrdí muž.
|
Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal
Zbraň podle něj byla airsoftová pistole na malé plastové kuličky. Podle jeho verze může jít o pomstu od ženy, protože po něm chtěla, aby jí zbavil exmanžela, což on neudělal.
„Byl to z její strany impuls. Já jsem nebyl schopnej ani ochotnej to splnit. Vysvětlila mi, že když její bývalý muž nebude na živu, bude mít dcery v péči. Neměla na to peníze, aby oslovila někoho jiného. Musel by to udělat někdo z přátelství,“ vysvětloval dnes u soudu V. L. Podle něj se žena živila jako prostitutka.
Zmocněnec poškozené ženy požaduje za nemajetkovou újmu téměř 3,5 milionu korun. Žena trpí chronickou posttraumatickou poruchou a chronickou úzkostnou poruchou.