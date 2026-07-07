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Znásilnil a popálil svoji známou, soudí invalidu. Výslech poškozené se komplikuje

Petr Ježek
  15:25

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Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Na podzim roku 2018, kdy podle státního zástupce znásilnil na severu Plzeňska svoji známou, měl nyní pětašedesátiletý obžalovaný Václav L. ještě obě nohy. Před činem svou oběť podle státního zástupce svázal a na intimních místech ji popálil paralyzérem. Ještě než na jaře 2019 nastoupil do vězení za znásilnění jiné ženy, své poslední oběti podle obžaloby posílal obrázky žen znetvořených po polití kyselinou.

Muž, který ještě před začátkem procesu přišel o pravou nohu, obvinění odmítá. „Co je v obžalobě, to není pravda. Žádnou zbraň jsem neměl, byla to airsoftová pistolka na plastové kuličky. Věděla to. Sex proti její vůli? To vůbec ne. Já jsem odmítal ji, ne ona mě. Po rakovině mám libido skoro na nule. Ona nevyžadovala běžný sex. Když jsem ženu uspokojoval tak, jak ona chtěla, to je znásilnění? Nikdy nedošlo k tomu, co by ona nechtěla. Že bych ji ohrožoval zbraní, je blbost,“ tvrdil letos v květnu při výslechu u Krajského soudu v Plzni.

Stejně tak tvrdil, že to bylo jinak v případě znásilnění, kde si trest už odpykal. „Tam jsem byl kvůli paní, která se ke mně jezdila dva roky nechávat znásilnit,“ podotkl k tomu sarkasticky.

Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026)

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Soudci chtěli v úterý vyslechnout poškozenou ženu. V květnu se dozvěděli, že by měla být na Slovensku. Soudce jí psal na kontaktní adresu email, že by byl možný její výslech prostřednictvím videokonference.

„Od poškozené jsem nedostal žádnou odpověď,“ povzdechl si soudce. Žena by podle zmocněnce, který zastupuje její práva u soudu, měly být už nějakou dobu v České republice. Zmocněnec přislíbil, že její účast na dalším jednání zajistí.

Soudce ho upozornil, že kdyby se žena rozhodla zmařit i příští jednání, soud pak využije všechny zákonné možnosti, aby ji mohli vyslechnout. „Soud nepovažuje její přístup za spolupráci,“ konstatoval soudce.

Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

U soudu v úterý chyběl i obžalovaný, který v květnu na první jednání dorazil na elektrickém invalidním vozíku. Vysvětloval, že lékaři mu v loňském roce museli natřikrát amputovat část pravé nohy, teď mu končí nad kolenem. Advokát Václava L. u úterního soudu upozornil, že zdraví jeho klienta se zhoršilo. „Byl hospitalizovaný, z nemocnice už byl propuštěný. Informoval mě, že mu podle lékařů hrozí amputace i druhé nohy,“ podotkl advokát.

Soudní znalkyně Pavla Bittnerová před soudem zopakovala, že při vyšetřování obžalovaného zjistila smíšenou poruchu osobnosti s disociálními rysy, mimo jiné je ve svém jednání nezdrženlivý. „Z psychiatrického hlediska není pro společnost nebezpečný, ale riziková je jeho povaha, která je neměnná, není léčitelná. Kdyby chtěl, mohl žalované jednání ovládnout, pokud se ho dopustil,“ uvedla v úterý znalkyně.

Obžalovanému navrhuje státní zástupce osm let vězení. Z případů, kdy byl v minulosti odsouzen, mimo jiné vyplynulo, že často byly spáchané se zbraní. V 90. letech byl odsouzen za krádež přímo na policii, na Obvodním oddělení v Horním Slavkově na Sokolovsku ukradl jednu zbraň. Na začátku tisíciletí pro změnu měl mířit se zbraní v ruce na rodiče a vyhrožoval jim, že je zastřelí, citoval včera soudce z zápisů v mužově trestním rejstříku.

V právě projednávaném případu chce poškozená milionové odškodnění.

5. května 2026
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