Nemohlo se to stát, tvrdí muž souzený za znásilnění hendikepované dívky

Čin se podle státní zástupkyně stal v mužově bytě na začátku loňského roku. Tehdy k němu přišla na víkend jeho dnes už bývalá přítelkyně a její dvě vnučky.



„V ložnici, v úmyslu uspokojit svůj pohlavní pud, využil příležitosti. Nezletilé nejprve sejmul inkontinenční plenu a rukou ji osahával na přirození. Pak jí vložil do ruky svůj pohlavní orgán a poškozenou přinutil k nedobrovolné sexuální praktice – tření až do doby, kdy dosáhl uspokojení. Jednání se dopustil přesto, že znal věk dívky. Věděl také, že duševní a rozumové schopnosti dívky nejsou na takové úrovni, aby byla schopna pochopit smysl a podstatu jeho jednání, a logicky na ně reagovat účinnou obranou,“ popsala státní zástupkyně Věra Brázdová.



Souzený muž prohlásil, že nesouhlasí s obžalobou. „Hrozně by mě zajímalo, kde se to vzalo, proč označili zrovna mě. Já to nevím, já nic nevím. Přemýšlel jsem o tom několik nocí. Mám za to, že to holka nezažila, ale viděla, jak se to provádí,“ řekl muž.

Nemohlo se to stát, mám zdravotní problémy

Popisoval, že když s ním tehdejší přítelkyně trávila víkendy a doprovázely ji vnučky, děti spaly v ložnici a on se ženou si rozložili gauč v obýváku. Jediná výjimka byla podle něj koncem loňského ledna. Tehdy u něj byla žena jen s jednou z dívek a on nespal v obýváku.



„Kolem desáté poslala přítelkyně holku lehnout. My jsme pak koukali na film, já ke konci podřimoval. Když jsme rozdělali gauč, přítelkyně mi řekla, že když mě pobolívají záda, ať si jdu lehnout do ložnice k holce. Jak si lehnu, usnu. Ráno jsem vstal kolem půl sedmé, udělal si kafe a pustil v obýváku televizi. Přítelkyně se vzbudila. Řekl jsem jí, ať se jde dospat k holce. Holka vůbec nevěděla, že jsem tam spal já. Když ráno vstávala, byla tam u ní přítelkyně,“ vyprávěl souzený muž.



Soudcům vysvětloval, že si právě na tento večer pamatuje proto, že ho žena poslala do ložnice. „Kdyby mě tam neposlala, sám bych tam nešel,“ prohlásil.



Tvrdí, že nerozumí tomu, proč skončil u soudu. „Nejde mi to do hlavy. Kdyby se to přihodilo… Když se holka ráno probudila, běžela za mnou, jestli si může zahrát hry. Kdyby se jí něco stalo, tak to na ní hned poznají,“ tvrdí.

Od tehdejší přítelkyně věděl, že mladší z vnuček má zdravotní hendikep. „Nešlo si nevšimnout, že chodí spát s plenou. Ale nevyptával jsem se. Když byla s babičkou u mě, ta jí pomáhala a kontrolovala, jestli má plenu pořádně,“ uvedl muž při výslechu před soudem.



Tam také poprvé prohlásil, že má vážné zdravotní problémy, o kterých ze studu nikdy nemluvil. Ani před lékaři ani před advokátkou. Kvůli nim se podle něj nemohl stát čin, ze kterého je obžalován.



Soud pokračuje výslechy svědků a prováděním důkazů. V případě prokázání viny hrozí muži až 12 let vězení.