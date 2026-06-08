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Já barák nezapálil, tvrdí muž. Při požáru zemřel vozíčkář, který se nedostal ven

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  13:27
Desetileté vězení navrhuje státní zástupkyně pro Dezidera Čureja, který je obžalovaný z vraždy a poškození cizí věci. Muž v roce 2023 v domě v Mariánských Lázních podle spisu úmyslně založil požár, při kterém zemřel osmapadesátiletý invalida na vozíčku. Obžalovaný striktně odmítá, že měl s činem cokoli společného.

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Devětapadesátiletý muž je ohrožený trestem odnětí svobody na 10 až 18 let.

Požár domu vypukl 16. října 2023 po deváté hodině večer. Obžalovaný podle státní zástupkyně Markéty Michlové před bytem, kde sám bydlel, a na podestě točitého schodiště úmyslně založil nejméně na dvou místech požár. Vzplály tam textilie a benzin. Točité schodiště bylo jedinou únikovou cestou z bytu v posledním patře.

Devětapadesátiletý Dezider Čureja u Krajského soudu v Plzni. Podle žalobkyně v říjnu 2023 úmyslně založil požár v domě, kde kromě žil také také vozíčkář. Ten se nadýchal kouře a zemřel. (8. června 2026)
Devětapadesátiletý Dezider Čureja u Krajského soudu v Plzni. Podle žalobkyně v říjnu 2023 úmyslně založil požár v domě, kde kromě žil také také vozíčkář. Ten se nadýchal kouře a zemřel. (8. června 2026)
Požár obytného domu v Mariánských Lázních.
Požár obytného domu v Mariánských Lázních.
6 fotografií

„Věděl, že ve třetím nadzemním podlaží přebývá poškozený osmapadesátiletý muž, který byl velmi špatně pohyblivý a z bytu téměř nevycházel,“ uvedla Michlová.

Požár se velice rychle rozšířil, zřítila se i část střechy.

Invalida se podle spisu nadýchal toxického kouře a zastavilo se mu srdce. Pak uhořel. Hasiči ho našli ležícího na zemi. Ostatních pět obyvatel domu vyvázlo bez zranění, stihli včas utéct.

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Škoda na domě přesáhla 2,5 milionu korun.

Čureja dnes u soudu prohlásil, že je nevinný, nic nezapálil, neměl prý k tomu důvod. „Já bych to nikdy v životě nezapálil, a ne kamaráda, se kterým jsem tam žil 20 let. Dělil jsem se s ním o jídlo, cigarety, o všechno. Kdybych to chtěl zapálit, tak bych ho vyhnal ven. Nebyl jediný důvod to zapálit,“ tvrdí muž, který se přiznal, že po rozchodu s přítelkyní užíval pervitin. To bylo podle něj asi 2,5 roku před požárem.

Tvrdí, že v ten večer slyšel na chodbě nějaké kroky, ale když vyšel z bytu, nikoho neviděl. Pak si všiml, že hoří schody do horního patra. „Slyšel jsem nahoře, jak Ondra (poškozený, pozn. red.) křičí o pomoc. Chtěl jsem nějakou deku, abych ji namočil a proběhl tím ohněm, ale už to nešlo,“ popsal obžalovaný.

Běžel do blízkého baru, aby okamžitě zavolali hasiče. Mobil prý neměl, dům byl už několik měsíců podle něj odpojený od elektřiny. Když pak byl na ulici, doufal, že se Ondra ještě ozve, protože okno z jeho bytu vedlo směrem do ulice. „Volali jsme nahoru, ale už se neozýval. Policajtovi jsem ještě říkal, ať požárníci přijedou se žebříkem, že je Ondra nahoře,“ tvrdil obžalovaný soudu.

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Také vysvětloval, že dům měl být už každou chvílí jeho. S majitelem se prý před 15 nebo 20 lety dohodl, že od něj budovu koupí za 3,6 milionu korun. Podle svých slov mu posílal splátky 12 tisíc korun každý měsíc.

„Já jsem platil. Nikdy mi nedal žádnou stvrzenku. Věřil jsem mu, bral jsem ho jako svýho tátu. Dohoda fungovala, než jsem se dozvěděl, že má dluhy, exekuce, že mu zabavili auto. Všechno, co jsem měl, co jsem si psal, to všechno mi v baráku shořelo,“ tvrdil u soudu drobný muž.

Podle své verze po celou dobu, co v domě bydlel a platil majiteli po 12 tisících měsíčně, budovu také opravoval. Asi dva měsíce před požárem podle obžalovaného přišla žena, kterou prý v životě neviděl, a oznámila mu, že je novou majitelkou domu.

„Ukázal jsem jí smlouvu, že budovu koupím, kterou jsem měl s původním majitelem. Řekla mi, že jí to nezajímá. V den, kdy v domě hořelo, jsme měli schůzku. Říkala, že bude žádat o kotlíkovou dotaci a že se udělá elektřina,“ tvrdí souzený muž.

Na otázku soudkyně připustil, že asi půl roku před tragickým požárem řekl, že barák zapálí. „To bylo při ostré debatě s původním majitelem. Nikomu jinému jsem nic takového neřekl. Já se starám o barák 24 let, platím nájem a pak vznikají takové problémy,“ povzdechl si Čureja při výslechu.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení pokračuje výslechy svědků a znalců.

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