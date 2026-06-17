Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rozřezaného bezdomovce vytáhli z řeky, brutální vraždu začne rozplétat soud

Petr Ježek
  6:20
Soudci v Plzni ve středu začnou řešit děsivý případ vraždy bezdomovce, jehož znetvořené tělo bez hlavy tahali v lednu 2023 policejní potápěči z řeky Berounky na okraji Plzně. Státní zástupce poslal kvůli činu před soud dva muže s bohatou kriminální minulostí. Čin podle obžaloby spáchali jako spolupachatelé.
Fotogalerie4

Policisté vyšetřují nález mrtvého člověka u mostu přes Berounku poblíž kostela sv. Jiří v Plzni na Doubravce. (12. ledna 2023) | foto: Martin PolívkaMAFRA

„Zločinu se měli obžalovaní dopustit mezi listopadem 2022 až lednem roku 2023 v okrese Plzeň – město. Po úmyslném usmrcení poškozeného měli jeho tělo následně znetvořit a hodit jej i s oddělenými některými částmi do řeky Berounky,“ řekl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Obětí je dvaatřicetiletý muž původem ze Slovenska, který v Plzni žil roky mezi bezdomovci a užíval drogy. V komunitě lidí bez domova byl známý pod přezdívkou Čobol. Všichni o něm mluvili jako o hodném člověku, který neprovokoval a nevyhledával konflikty. „Stačilo se na něj blbě podívat a už se krčil. Ten byl neškodný, nikomu by nic neudělal,“ popisovali ho jeho známí z Plzně.

Případ rozřezaného bezdomovce v Plzni. Došetření nebude, rozhodl vrchní soud

Proč ho někdo zavraždil a znetvořil? Šlo o pomstu za nějaký podraz, který cizinec někdy udělal? Bylo to snad kvůli drogám nebo někde řekl něco, co neměl, a vražda a následným znetvořením těla měla být varováním pro ostatní? K odpovědi se snad doberou soudci.

Znetvořené lidské tělo unášely vody řeky Berounky, 12. ledna 2023 si ho všimli lidé poblíž lávky klenoucí se přes vodu, která spojuje plzeňskou Doubravku s oblastí Pecihrádku, který je součástí plzeňské Bílé Hory. Hlavu oběti vyzvedli potápěči po 15 měsících z řeky Radbuzy v samém centru Plzně.

V řece v Plzni plavalo mužské tělo. Kriminalisté zjišťují, jak a kdy muž zemřel.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Ve vodě u jezu si jí všimla cizinka, která se do řeky dívala z nábřeží. Po dalších dvou měsících bylo jasno. „Výsledky pitvy a provedených odborných zkoumání máme k dispozici. S jistotou můžeme říct, že lebka patří k tělu muže nalezenému v lednu 2023 v řece Berounce bez hlavy,“ uvedla poté v května policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Prvního podezřelého, kterým je třiačtyřicetiletý muž, policisté obvinili v březnu 2024. „Poslední případ donedávna ještě neobjasněného zvlášť závažného zločinu vraždy, kdy bylo více než před rokem (2023 – pozn. red.) v řece v Plzni nalezeno mrtvé lidské tělo bez některých jeho částí, se nám podařilo v těchto dnech objasnit,“ uvedli policisté 2. března 2024 na síti X po obvinění prvního z důvodně podezřelých. Na začátku roku 2025 policisté obvinili z vraždy Slováka ještě jednoho muže. Za třicetiletým mužem šli do vězení, kde si právě odpykával trest.

Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy

Oběma za vraždu spáchanou ve spolupachatelství hrozí tresty od 10 do 18 let vězení.

Podle dostupných informací oba obvinění odmítají, že by měli s mordem cokoli společného. Oba stíhané spojují kromě kriminální minulosti také zkušenosti se životem v komunitě lidí bez domova.

Komunitu bezdomovců obcházel strach

Policisté po nálezu znetvořeného těla obešli a vyzpovídali většinu plzeňských bezdomovců, zamířili i do bývalých drážních domků u seřaďovacího nádraží, kde žijí lidé z okraje společnosti. Ty jsou asi jen kilometr a čtvrt od místa vytažení oběti. „Byli tu tenkrát z kriminálky. Všech se ptali, jestli jsme něco neviděli, jestli nevíme, kdo to mohl udělat,“ potvrdila jedna z tamních obyvatelek.

Kdo je zavražděným policisté věděli poměrně rychle, v oblečení mrtvoly našli její dokumenty. Než ale policisté oznámili, že dopadli prvního podezřelého, komunitu plzeňských bezdomovců obcházel strach. Báli se o holý život, zda je nemá vrah vyhlídnuté jako další možné oběti.

Kanibal, nebo narkoman? Policie u brutální vraždy bezdomovce stále tápe

Státní zástupce loni v říjnu podal na oba obviněné obžalobu. Soudci Krajského soudu v Plzni se ale po prostudování spisu rozhodli vrátit případ státnímu zástupci zpátky k došetření.

S tím se ale nemínil státní zástupce smířit. Ve stížnosti adresované Vrchnímu soudu v Praze se vymezil proti tvrzení krajského soudu, podle něhož nebyly v případě objasněny základní skutkové okolnosti, na jejichž základě by mohl soud v hlavním líčení rozhodnout.

„Vyhověli jsme stížnosti státního zástupce,“ uvedla letos v únoru po přezkoumání věci pražskými soudci mluvčí vrchního soudu Eliška Duchková. Podle tohoto verdiktu tak krajský soud musí případ projednat.

Spolek zpochybňuje pachovou stopu

Plzeňský případ vymykající se zohavením oběti sleduje i Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun. Václav Peričevič ze spolku tento týden ve vyjádření naznačil, že v případu nejsou jasné způsoby vraždy, její místo ani čas.

Zavražděný bezdomovec bez hlavy plaval v řece, soud vrátil případ policistům

„Do soudní síně s obžalobou vstupuje stará známá české trestní justice: pachová stopa. Důkaz, který v českých trestních spisech opakovaně nastupuje tam, kde by člověk čekal něco pevnějšího. Důkaz, který má podle policejní praxe vonět jistotou, ale podle zkušeností Spolku Šalamoun až příliš často páchne rizikem justičního omylu. V této kauze má pachová stopa patřit mezi důležité důkazy, které obžalované spojují s tělem poškozeného. Jenže pachová stopa neřekne, kdy měla vzniknout. Neřekne, zda šlo o kontakt před smrtí, po smrti, přímý, nepřímý, přenesený nebo kontaminovaný. Neřekne, kdo člověka usmrtil. A už vůbec nemůže nahradit chybějící příčinu smrti. Pachová stopa není odpověď na otázku, jak muž zemřel,“ uvedl Peričevič.

Státní zástupce navrhl při podání obžaloby oběma obviněným v případě prokázání viny nepodmíněné tresty 13,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. Oba si podle mluvčího soudu v současné době odpykávají ve vězení tresty z předchozích odsouzení.

12. ledna 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka míří bouřky. Mapa ukazuje, které kraje ve čtvrtek zasáhnou

Lovec bouřek Mike Olbinski začínal fotografovat blesky na svém dvorku, kde...

Během čtvrtka se nad většinou našeho území přeženou bouřkové mraky. Předcházet jim bude deštivá noc, srážky dle meteorologů ustanou až k večeru. Blesky lze už od dopoledne čekat téměř v celých...

Mladá užovka se přilepila k izolepě, k vysvobození pomohl jednoduchý trik

Užovku obojkovou vysvobodil ze spárů lepenky zvířecí ochránce Karel Makoň. (10....

Kus izolepy na papírové krabici se stal téměř osudným pro mladou užovku obojkovou. Had se na ni přilepil a nemohl se odplazit pryč. Na pomoc jí přijel zvířecí ochránce Karel Makoň z Plzně, které na...

Soud potrestal hocha za znásilnění dvanáctileté sestry, dívka porodila chlapce

Ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni potrestal chlapce z Karlovarska, který v patnácti letech znásilnil svoji dvanáctiletou sestru. Dívka otěhotněla a porodila zdravé dítě. Soud obžalovanému vyměřil podmínku,...

Neobvyklý nález na Plzeňsku. Muž našel v hlíně na zahradě lidské ostatky

ilustrační snímek

Majitel domu na Plzeňsku našel v neděli večer lidské ostatky v zemině na své zahradě. Oznámil to krajským policistům, kteří na místo vyjeli. Ti poté případ předali karlovarským kolegům, jelikož...

GIBS vyšetřuje hromadné znásilnění na Klatovsku, podezřelým je i policista

Generální inspekce bezpečnostních sborů (ilustrační foto)

Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje případ hromadného znásilnění osmnáctileté dívky z minulého měsíce na Klatovsku. Jedním z podezřelých je policista.

Rozřezaného bezdomovce vytáhli z řeky, brutální vraždu začne rozplétat soud

Policisté vyšetřují nález mrtvého člověka u mostu přes Berounku poblíž kostela...

Soudci v Plzni ve středu začnou řešit děsivý případ vraždy bezdomovce, jehož znetvořené tělo bez hlavy tahali v lednu 2023 policejní potápěči z řeky Berounky na okraji Plzně. Státní zástupce poslal...

17. června 2026  6:20

Září v boxu i hokeji. Obojživelnice Jílková je hvězdou Grand Prix v Ústí, sní o olympiádě

Česká boxerka Viktorie Jílková, která je zároveň úspěšnou hokejistkou.

Je hokejovou vicemistryní světa a zároveň boxerskou mistryní Evropy v kategoriích juniorek, teď bude sportovní obojživelnice Viktorie Jílková nejsledovanější českou reprezentantkou na...

16. června 2026  19:41

Nelidské mučení vězně v ostrovské káznici. Jeden z dozorců dostal podmínku

U okresního soudu v Karlových Varech pokračoval o jednání s dozorci...

Na dva roky vězení s dvouletou zkušební lhůtou odsoudil Krajský soud v Plzni bývalého dozorce věznice v Ostrově Petra Kubíka. Provinil se tím, že proti ležícímu vězni použil elektrický paralyzér,...

16. června 2026  15:12

Zneužíval jedenáctiletou školačku, u soudu se omlouval a plakal. Dostal 6,5 roku

Devětatřicetiletý Luboš J. dostal u soudu v Plzni trest 6,5 roku za zneužívání...

Pípl jí mobil a v komunikační aplikaci si jedenáctiletá dívka z Chebska přečetla, jak ji kamarád miluje. Vyznání šperkoval emotikony srdíček a pusinek, pak jí kupoval dárečky. Psaní a scházení jim...

16. června 2026  13:27

Divoké kočky v Českém lese překvapily, využívají stejně velký prostor jako rysi

Kočka divoká.

Vědci pomocí obojků s vysílačkou sledují pohyb čtyř koček divokých v Českém lese v Plzeňském kraji. Chtějí zjistit, jak velké území využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření mohou přispět...

16. června 2026  12:59

Neobvyklý nález na Plzeňsku. Muž našel v hlíně na zahradě lidské ostatky

ilustrační snímek

Majitel domu na Plzeňsku našel v neděli večer lidské ostatky v zemině na své zahradě. Oznámil to krajským policistům, kteří na místo vyjeli. Ti poté případ předali karlovarským kolegům, jelikož...

15. června 2026  17:47

Naftovým autobusům v Plzni odzvonilo, nahradí je bateriové trolejbusy

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních...

Město Plzeň už nepočítá s velkými nákupy autobusů. Jejich linky začínají pomalu přebírat trolejbusy schopné jet část trasy na elektřinu z vlastních baterií.

15. června 2026  15:36

Jeřábek: K nové sezoně mám ještě větší respekt. Potvrzovat výkony na ledě je těžší

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Loni se po devíti letech vrátil do mateřského klubu, s hokejovou Plzní to pak obránce Jakub Jeřábek dotáhl až ke skvělému druhému místu po základní části. A byť poté tým ve čtvrtfinále vypadl v...

15. června 2026  13:02

Hyský zahájil přípravu. Češi na MS? Jde o nastavení, pak JAR porazíme

Plzeňský trenér Martin Hyský během přípravy

V deset hodin dopoledne poprvé foukl do píšťalky a svolal si tým k sobě. V areálu v Luční ulici pak kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský rozdal první pokyny v angličtině a na úvodní cvičení ve...

15. června 2026  12:53

O studium pro budoucí záchranáře je velký zájem, mnozí ale nemají fyzičku

Ilustrační snímek

O nově otevřené bakalářské studium zdravotnický záchranář v Sokolově je vyšší zájem, než se očekávalo. Jenže téměř polovina z 59 uchazečů nesplnila fyzické testy. Potřebnou sílu a vytrvalost při...

15. června 2026  11:50

VIDEO: Policisté vytáhli řidiče z hořícího vraku, na záchranu měli jen sekundy

Klatovští policisté Petr Andrlík a Martin Morava (vlevo) zachránili řidiče z...

Záchranu života si připsali dva policisté z Klatov, kteří jako první přijeli k hořícímu převrácenému vozidlu. V něm byl zaklíněný řidič, který se sám nemohl dostat ven. Zatímco jeden z členů hlídky...

15. června 2026  9:39

Sprchy, ošetřovna i nocleh. Plzeň zřídí nové humanitární centrum

Bezdomovci v Plzni (8. 10. 2022)

Nové humanitární centrum má vzniknout do konce příštího roku v Plzni. Mělo by sloužit zejména lidem bez domova. Zastupitelé města už schválili, že na projekt pošle Plzeň 21 milionů z přebytku...

14. června 2026  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.