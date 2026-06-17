Rozřezaného bezdomovce vytáhli z řeky, brutální vraždu začne rozplétat soud

„Zločinu se měli obžalovaní dopustit mezi listopadem 2022 až lednem roku 2023 v okrese Plzeň – město. Po úmyslném usmrcení poškozeného měli jeho tělo následně znetvořit a hodit jej i s oddělenými některými částmi do řeky Berounky,“ řekl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
Obětí je dvaatřicetiletý muž původem ze Slovenska, který v Plzni žil roky mezi bezdomovci a užíval drogy. V komunitě lidí bez domova byl známý pod přezdívkou Čobol. Všichni o něm mluvili jako o hodném člověku, který neprovokoval a nevyhledával konflikty. „Stačilo se na něj blbě podívat a už se krčil. Ten byl neškodný, nikomu by nic neudělal,“ popisovali ho jeho známí z Plzně.
|
Případ rozřezaného bezdomovce v Plzni. Došetření nebude, rozhodl vrchní soud
Proč ho někdo zavraždil a znetvořil? Šlo o pomstu za nějaký podraz, který cizinec někdy udělal? Bylo to snad kvůli drogám nebo někde řekl něco, co neměl, a vražda a následným znetvořením těla měla být varováním pro ostatní? K odpovědi se snad doberou soudci.
Znetvořené lidské tělo unášely vody řeky Berounky, 12. ledna 2023 si ho všimli lidé poblíž lávky klenoucí se přes vodu, která spojuje plzeňskou Doubravku s oblastí Pecihrádku, který je součástí plzeňské Bílé Hory. Hlavu oběti vyzvedli potápěči po 15 měsících z řeky Radbuzy v samém centru Plzně.
Ve vodě u jezu si jí všimla cizinka, která se do řeky dívala z nábřeží. Po dalších dvou měsících bylo jasno. „Výsledky pitvy a provedených odborných zkoumání máme k dispozici. S jistotou můžeme říct, že lebka patří k tělu muže nalezenému v lednu 2023 v řece Berounce bez hlavy,“ uvedla poté v května policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Prvního podezřelého, kterým je třiačtyřicetiletý muž, policisté obvinili v březnu 2024. „Poslední případ donedávna ještě neobjasněného zvlášť závažného zločinu vraždy, kdy bylo více než před rokem (2023 – pozn. red.) v řece v Plzni nalezeno mrtvé lidské tělo bez některých jeho částí, se nám podařilo v těchto dnech objasnit,“ uvedli policisté 2. března 2024 na síti X po obvinění prvního z důvodně podezřelých. Na začátku roku 2025 policisté obvinili z vraždy Slováka ještě jednoho muže. Za třicetiletým mužem šli do vězení, kde si právě odpykával trest.
|
Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy
Oběma za vraždu spáchanou ve spolupachatelství hrozí tresty od 10 do 18 let vězení.
Podle dostupných informací oba obvinění odmítají, že by měli s mordem cokoli společného. Oba stíhané spojují kromě kriminální minulosti také zkušenosti se životem v komunitě lidí bez domova.
Komunitu bezdomovců obcházel strach
Policisté po nálezu znetvořeného těla obešli a vyzpovídali většinu plzeňských bezdomovců, zamířili i do bývalých drážních domků u seřaďovacího nádraží, kde žijí lidé z okraje společnosti. Ty jsou asi jen kilometr a čtvrt od místa vytažení oběti. „Byli tu tenkrát z kriminálky. Všech se ptali, jestli jsme něco neviděli, jestli nevíme, kdo to mohl udělat,“ potvrdila jedna z tamních obyvatelek.
Kdo je zavražděným policisté věděli poměrně rychle, v oblečení mrtvoly našli její dokumenty. Než ale policisté oznámili, že dopadli prvního podezřelého, komunitu plzeňských bezdomovců obcházel strach. Báli se o holý život, zda je nemá vrah vyhlídnuté jako další možné oběti.
|
Kanibal, nebo narkoman? Policie u brutální vraždy bezdomovce stále tápe
Státní zástupce loni v říjnu podal na oba obviněné obžalobu. Soudci Krajského soudu v Plzni se ale po prostudování spisu rozhodli vrátit případ státnímu zástupci zpátky k došetření.
S tím se ale nemínil státní zástupce smířit. Ve stížnosti adresované Vrchnímu soudu v Praze se vymezil proti tvrzení krajského soudu, podle něhož nebyly v případě objasněny základní skutkové okolnosti, na jejichž základě by mohl soud v hlavním líčení rozhodnout.
„Vyhověli jsme stížnosti státního zástupce,“ uvedla letos v únoru po přezkoumání věci pražskými soudci mluvčí vrchního soudu Eliška Duchková. Podle tohoto verdiktu tak krajský soud musí případ projednat.
Spolek zpochybňuje pachovou stopu
Plzeňský případ vymykající se zohavením oběti sleduje i Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun. Václav Peričevič ze spolku tento týden ve vyjádření naznačil, že v případu nejsou jasné způsoby vraždy, její místo ani čas.
|
Zavražděný bezdomovec bez hlavy plaval v řece, soud vrátil případ policistům
„Do soudní síně s obžalobou vstupuje stará známá české trestní justice: pachová stopa. Důkaz, který v českých trestních spisech opakovaně nastupuje tam, kde by člověk čekal něco pevnějšího. Důkaz, který má podle policejní praxe vonět jistotou, ale podle zkušeností Spolku Šalamoun až příliš často páchne rizikem justičního omylu. V této kauze má pachová stopa patřit mezi důležité důkazy, které obžalované spojují s tělem poškozeného. Jenže pachová stopa neřekne, kdy měla vzniknout. Neřekne, zda šlo o kontakt před smrtí, po smrti, přímý, nepřímý, přenesený nebo kontaminovaný. Neřekne, kdo člověka usmrtil. A už vůbec nemůže nahradit chybějící příčinu smrti. Pachová stopa není odpověď na otázku, jak muž zemřel,“ uvedl Peričevič.
Státní zástupce navrhl při podání obžaloby oběma obviněným v případě prokázání viny nepodmíněné tresty 13,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. Oba si podle mluvčího soudu v současné době odpykávají ve vězení tresty z předchozích odsouzení.
|
12. ledna 2023