Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla eskorta z Rýnovic. Případ ve čtvrtek začali řešit soudci Krajského soudu v Plzni. Z vydírání obžaloval státní zástupce dva vězně.

Obžalovanými z vydírání jsou Mário S. a Václav N. Podle závěru nejvyššího soudu mají být souzeni i za znásilnění. Ohroženi jsou až 12 roky vězení.

Státní zástupce navrhl pro Mária S. osm let do zvýšené ostrahy, Václav N. by podle jeho názoru měl zůstat ve vězení ještě o půl roku déle.

Oba souzení jsou od počátku vyšetřování skoupí na slovo. „Cítím se nevinný,“ prohlásili ve čtvrtek před soudem oba obžalovaní. Podobně mluvili i v průběhu vyšetřování. „Nic jsem neudělal. Dál vypovídat nebudu,“ zaznamenali vyšetřovatelé v lednu 2023 jejich stanovisko k trestnímu stíhání.

Pro nového spoluvězně začaly těžké okamžiky v nové věznici v okamžiku, kdy už byl na cele a spoluvězně zajímalo, za co je zavřený. Řekl, že za vraždu babičky.

Tehdy, krátce plnoletý mladík, zavraždil ženu kvůli penězům, které potřeboval na drogy. K činu se přiznal. Nejdříve babičce sebral klíče od bytu. V noci se vrátil a ženu surově napadl – srazil ji na zem, zhruba deset minut ji bil židlí a kopal do hlavy. Oběť byla nalezena druhý den v bezvědomí a o několik dní později v nemocnici zemřela. Za vraždu si odpykává devatenáctiletý trest.

Spoluvězně bili, močili na ně, tetovali sprosťárnami. Za šikanu si tresty prodlouží

„Nejdřív byly nadávky. Pak přišel Mário S. a řekl, ať vypadnu z cimry. Dal mi facku, spadl jsem na zem a asi minutu mě mlátil. Sám toho nechal. Šel jsem vymáčknout nouzový hlásič, chtěl jsem přeřadit na jiný oddíl. Přišli dva dozorci. Já měl ručník u rozbitého rtu. Řekli mi, ať dám ručník pryč. Nejdřív mě udeřil jeden, pak druhý,“ popsal muž, který je v případu poškozeným. Ze spisu vyplývá, že inspekce neprokázala napadení vězně příslušníky.

Ale to zdaleka nebyl konec ´přivítání´ ve Vykmanově. Když se ve službě vyměnili dozorci, nový vězeň znovu žádal o přeřazení jinam. Dozorci to prý šli řešit. Podle obžaloby ale v té době oba souzení oholili novému vězni hlavu i obočí.

„Vzadu na hlavě mě pořezali, tekla mi krev. Šel jsem si umýt hlavu. Spoluvězni mi řekli, že mám jít na kulturní místnost. Tam byl další vězeň. Říkal, že sedí za nabourání policejního auta. Myslím, že Václav N. mu řekl, ať si stáhne kalhoty. Chtěli, abych mu udělal orální sex. Příkazu jsem vyhověl, trvalo to asi dvě minuty. Pak nám řekli, že si vyměníme role, kalhoty jsem si musel stáhnout já,“ popisoval vězeň.

Po tom se prý šel znovu opláchnout. Když se vrátil do cely, podle jeho slov byl přinucený se stejným vězněm z kulturní místnosti i k análnímu sexu. „Po čase jeden z asi deseti vězňů v cele řekl: Už dost!“ popsal u soudu poškozený.

Dozorcům muž nic nehlásil. Když volal z věznice rodičům, řekl otci, že byl ve vězení napadený. Žádal po otci, aby on zavolal do věznice a požadoval přeřazení syna do jiného oddílu ve výkonu trestu. „O znásilnění jsem mu nic neříkal. Styděl jsem se,“ prohlásil před soudem muž, kterému se prý vzpomínky na dění v cele opakovaně vracely a nemohl spát.

Recidivista si ze spoluvězně udělal sluhu, při napadení mu rozdrtil slezinu

Obžalovaní svědectví muže zpochybnili. „Nedává smysl, aby byl někdo sexuálně napadený a aby si myslel, že už nic nebude. Nic mu přece nebránilo, aby to oznámil dozorci, který chodí na kontroly každou hodinu,“ prohlásil Václav N.

V minulosti případ řešili soudci v Karlových Varech a následné odvolání u Krajského soudu v Plzni, oba obžalovaní byl odsouzeni k nepodmíněným trestům mezi dvěma a třemi roky. Nejvyšší státní zástupce ale podal dovolání, protože dospěl k závěru, že by měl být případ kvalifikovaný přísněji.

Proto kauzu od samého začátku nyní začali řešit soudci Krajského soudu v Plzni, kteří se zabývají případy, kde hrozí tresty na 10 let vězení.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců. Komplikací je, že druhý z poškozených vězňů už byl propuštěný z výkonu trestu a soudu se nepodařilo zjistit, kde momentálně žije. Nepodařilo se mu tak doručit předvolání, aby svědčil před soudem.

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

