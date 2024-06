Zdrogovaný cizinec nechtěl pouta, policistku kousl do prstu. Dostal podmínku

Jelikož ještě před kousnutím policistky přišel Serhii Yanko o všechny doklady, musí si na ambasádě obstarat nové. Jenže podle aktuálních opatření vyhlášených Ukrajinou spadá do kategorie mužů, kteří musí před tamní odvodní komisi. Až pak má naději na získání pasu, pokud mu ho Ukrajina vydá. Pravomocné odsouzení českým soudem zase bude problémem pro získání povolení pobytu v České republice.

Yankov se do průšvihu dostal 10. března v Tomanově ulici v Plzni. Už dopoledne se začal chovat nepřístojně, jeden z místních zavolal policisty. „Na místo přijela dvoučlenná hlídka. Obžalovaný se i přes jejich výzvy odmítal uklidnit. Naopak se policistu pokusil udeřit pěstí. To se mu nepovedlo. Byl sveden k zemi. Když se mu snažili přiložit pouta, zakousl se praporčici Dominice H. do malíčku ruky,“ popsal státní zástupce Libor Řeřicha.

Muž z Ukrajiny nezapíral. „Ve vazbě jsem přemýšlel nad tím, co jsem udělal. Vím, že je to špatné. Žádám soud, aby vzal v úvahu, že je mi to líto. Mám manželku a děti, které tu trpí mojí nepřítomností,“ sypal si popel na hlavu. Sám se přiznal ke všemu v obžalobě.

Uklidnil se drogou a pak kousl policistku

Pak se začal zamotávat do toho, jak dlouho je v České republice, jestli má pracovní povolení nebo dočasnou ochranu uprchlíka. Ochranu má do letošního 30. září. V Česku podle svých slov pracoval asi u čtyř firem, u každé velice krátce.

„V březnu jsem jel do Plzně do pracovní agentury. Na nádraží jsem nechal tašku na lavičce a šel si koupit pití. Když jsem se vrátil, byla pryč i se všemi doklady,“ vysvětloval, jak se dostal z Tachovska do Plzně. Uklidnit se pak chtěl drogou a v tom stavu kousl policistku.

Když soudce začal řešit, jestli se bude muset Yankov hlásit na Ukrajině u odvodní komise, muž ho přesvědčoval, že jeho se to netýká. Prý má od 16 let papír od doktora, že na vojnu nemůže kvůli nemocnému srdci. Jenže u soudu nedokázal ani popsat, jak se u něj problémy projevovaly. Dodal, že v České republice už žádné léky na srdce nepotřebuje.

Podle státního zástupce zneužil obžalovaný dobrodiní, které mu ČR poskytuje. „Útok na policisty je v každém státě trestný. Omluva, že požil drogy a nevěděl co dělá, je lichá. Je zvláštní, že obžalovaný mluví o dobrozdání od lékařů, že nemůže na vojnu, ale na druhou stranu přijede do České republiky a zázračně se tu vyléčí. Na internetových stránkách se několikrát objevilo, že dochází k uplácení ukrajinských lékařů. Neříkám, že to tak bylo, ale je podezřelé, že obžalovaný nedokázal popsat problémy se srdcem, jak ho v minulosti omezovaly,“ argumentoval Řeřicha.

Za kousnutí policistky chtěl pro Yankova 10 měsíců až rok nepodmíněně. Cizincův advokát Václav Vladař samosoudci navrhl, aby kauzu vyřešil podmínkou a propuštěním obžalovaného z vazby. Když Yankov slyšel, že trest je podmíněný, rozplakal se.

Vyhýbá se povinnostem, řekl soudce

Jenže slzy štěstí vzápětí vystřídal úžas, když uslyšel, že zůstává ve vazbě kvůli obavám z útěku. Obžalovaný nemá žádné doklady a soudce pochybuje, že by si je po propuštění byl schopný rychle obstarat právě kvůli předvolávání Ukrajinců k odvodům do armády. Navíc bez dokladů by si cizinec nemohl vyzvednout dokumenty od soudu, nikdo by ho u nás legálně nezaměstnal. I bydliště v ČR, která v minulosti hlásil úřadům, několikrát neodpovídala skutečnosti.

„Svým způsobem se objevuje podezření, že skutečně může inklinovat k vyhýbání se povinnostem. Sám říká, že dostal potvrzení od lékaře v 16 letech, aby nemusel na vojnu. Teď je jiná situace a s nástupem obecně známých opatření na ukrajinské straně není zřejmé, zda v budoucnu vůbec dostane od Ukrajiny cestovní pas. Podmínkou získání pasu je splnění odvodní povinnosti, předstoupení před odvodní komisi,“ vypočítal soudce Vladimír Žák.

Protože si obžalovaný okamžitě podal stížnost proti ponechání ve vazbě, dál o ní bude rozhodovat odvolací soud. Za kousnutí policistky hrozily obžalovanému až čtyři roky vězení.