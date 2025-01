Cizinec znásilnil čtrnáctiletou kamarádku své dcery, soud mu o rok zmírnil trest

Krajský soud v Plzni vyměřil cizinci za znásilnění čtrnáctileté dívky sedmileté vězení. Poté bude na deset let vyhoštěn z České republiky. (6. listopadu 2024) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Padesátiletý muž školačku podle pravomocného rozsudku znásilnil na začátku prosince 2023. Obětí byla mladá Ukrajinka, která přijela za jeho dcerou na návštěvu. Podle znalců může mít dívka trvalé psychické následky.

Souzený Ištván M. tvrdil, že ho dívka sama sváděla a s důvěrnostmi prý skončil, když zjistil, že je ještě pannou. Naopak ji obvinil, že ho po intimnostech vydírala a chtěla od něj 25 tisíc na nový telefon.

Padesátníkovi vyměřili loni na podzim soudci Krajského soudu v Plzni sedm let vězení za znásilnění dívky, která přijela do Čech i s matkou hledat bezpečí před válkou. Nařídili mu, aby dívce zaplatil 350 tisíc a po odpykání trestu ho čeká vyhoštění na 10 let.

Senát Vrchního soudu v Praze se v tomto týdnu zabýval odvoláním obžalovaného proti plzeňskému rozsudku.

„Soudci napadené rozhodnutí částečně zrušili a obžalovaného odsoudili k trestu odnětí svobody v trvání šesti let. Pro výkon trestu byl zařazen do věznice s ostrahou,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Praze Tomáš Vít Vatra. Muži hrozilo až 12 let vězení.

K činu došlo 5. prosince 2023. Dívku znásilnil v pokoji na ubytovně, kde byly i jeho dvě děti. Kolem postele byly v té době zatažené závěsy.

Vše podle spisu začalo tím, že chtěl namasírovat záda. Jeho děti řekly, že právě kamarádka, která u nich byla na návštěvě, umí masírovat. Oběť podle rozsudku plzeňského soudu nejprve osahával. Děvče ale pokaždé vymyslelo důvod, proč potřebuje z postele pryč.

Potřetí ji stáhl k sobě pod deku. Zalehl ji svým tělem. Jednou rukou jí držel ruce, druhou ústa. Znásilnil ji. „Vyhrožoval jí zabitím, aby o tom nikde nemluvila,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

Souzený muž připustil, že měl s dívkou krátkou soulož. „Při masírování mě sama začala líbat. Odstrčil jsem ji. Pak si ke mně lehla, sama se svlékla. Začala mě hladit, opětoval jsem to. Líbilo se jí to. Bylo to dobrovolné. Skončili jsme, když jsem zjistil, že je ještě panna,“ tvrdil u soudu muž s maďarskými kořeny, který ale většinu života prožil na Ukrajině.

Obžalovaný tvrdil, že když bylo po všem, dívka mu řekla, že je jí teprve 14 let a chce od něj 25 tisíc korun na nový telefon. Prý sáhl do peněženky, vytáhl dvě pětitisícovky a dívce slíbil, že zbytek jí dá po výplatě. Soudci jeho obhajobě neuvěřili. Například i proto, že když chtěl koupit vlastní dceři levný telefon, šetřil na něj čtvrt roku, protože rodina žila na ubytovně od výplaty k výplatě.

6. listopadu 2024

Poškozená vypadající na 12 let při výslechu na policii zaznamenávaném kamerou popisovala, jak ji při znásilnění držel ruce i pusu. Řekla, jak pro ni utrpení za závěsem skončilo, když jeden kluk na ubytovně začal volat její jméno.

„Popsala, jak se snažila upravit, obléct, utřít slzy, aby mužovy děti nic nepoznaly. Pak šla k sobě do pokoje, celou noc nemohla spát. Druhý den za ní přišla dcera obžalovaného. Té se rozrušená dívka svěřila,“ citovala z výpovědi oběti soudkyně při odůvodňování plzeňského rozsudku.

Soudkyně zdůraznila, že případ nenahlásila poškozená, která se cítila zostuzená a původně si vše chtěla nechat pro sebe, ale dcera souzeného muže poté, co se jí kamarádka svěřila.

Ištván M. má podle spisu u vlastních průšvihů tendence svalovat vinu na ostatní. Když se už k něčemu v minulosti přiznal, vzápětí vždy kontroval, že ho druhá strana vyprovokovala.