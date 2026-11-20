„Poškozený v důsledku povýstřelových zplodin utrpěl poleptání kůže očních víček, překrvení spojivek levého oka a zarudnutí kůže, což si vyžádalo lékařské ošetření,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.
To, že poškozený vyvázl bez následků, bylo podle expertů dílem náhody. Kdyby neměl štěstí, mohly například kousky roztříštěného plastu z vnitřku náboje poškodit oko, mohlo dojít i ke krvácení uvnitř hlavy.
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Souzený Karel Sluka se snažil přesvědčit soudce, že jednal v nutné obraně. S mladším mužem byl ve vedení společenství vlastníků bytů ve stejném domě a měli rozdílné pohledy na budoucí opravy. Ten den příčinou konfliktu ve sklepě domu byla stará skříň z chodby, kterou mladší muž odstranil. Senior tvrdí, že skříň byla jeho, a stačilo ji jen strčit do sklepa. Vše ale řešil střelbou.
„Omlouvám se, lituji toho. Měl jsem strach, když on udělal divný pohyb rukou. Bál jsem se, že mi dá facku. Nechtěl jsme mu ublížit. Byl jsem po srdeční příhodě slabý, zbraň v kapse mi dávala pocit sebejistoty,“ vysvětloval obžalovaný.
Sluka přiznal tři výstřely. Dva když stáli proti sobě, obžalovaný tvrdí, že stáli od sebe asi dva metry, třetí, když se mladý muž dal na ústup. Poškozený mluvil o čtyřech výstřelech přibližně z metru.
„Zbraň jsem vůbec neviděl. Najednou se objevil záblesk v blízkosti mých očí. Připomínalo to prskavku. Slyšel jsem čtyři výstřely. Byl jsem schopný dojet autem do nemocnice,“ popsal u soudu mladý muž. Při výslechu uvedl, že když mu v nemocnici oko vypláchli, zřejmě se z očního víčka uvolnily chemikálie po střelbě, a oko ho začalo nesnesitelně pálit. Proto mu ho lékaři znovu vyplachovali, dali mu kapky a mast.
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Státní zástupce požadoval pro souzeného recidivistu pět let vězení, obhájkyně podmíněný trest. Soudce se rozhodl pro tři roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou. Neuvěřil obhajobě souzeného, že se bál napadení od mladšího muže.
„Obžalovaný se přiznal jen k tomu, co je spolehlivě a bez pochyb prokázáno i dalšími důkazy. Jeho evidentním mnohaletým problémem je, že konfliktní situace řeší neadekvátně. Když je někdo odsouzen za pokus o vraždu k mnohaletému trestu, očekávali bychom polepšení a poučení pro zbývající část života, ne jen na pár let. Podle znalců je i ve svém věku rizikovou osobou pro případné páchání další trestné činnosti. Při rozhodování o výši trestu jsme zohlednili, že hned po činu na linku 158, ale nemáme za to, že by postačil podmíněný trest. Tříletý nepodmíněný trest je nižší, než je spodní hranice trestní sazby za pokus o těžké ublížení na zdraví, podle nás je takový trest odpovídající všem okolnostem,“ vysvětlil soudce Tomáš Bouček. Rozsudek není pravomocný.
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5. října 2026