Rodičům hrozí až dva roky vězení za třesení a házení s malým miminem

Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti jim hrozí až dvouletý trest.

Podle státní zástupkyně Jaroslavy Paškové nevhodně zacházeli se svým synem v době, kdy s ním měsíc bydleli v centru Plzně. „Vyhazovali ho a třásli s ním nad hlavou, simulovali let i pád s prudkým zastavením. Nejméně jednou s ním matka hodila na postýlku,“ popsala státní zástupkyně.

Souzená žena se při čtení obžaloby rozbrečela.

Otec dítěte odmítl, že by zranění způsobil on. Tvrdí, že po porodu za ním v nemocnici přišla zdravotní sestra nebo doktor, a řekli mu, že žena rodila pod vlivem drog. Že byla pozitivní na pervitin.

Prvního čtvrt roku pak byla rodička s dítětem u své matky v Havířově. Souzený tvrdí, že tam viděl, jak jeho bývalá přítelkyně vzala plačícího chlapce, nadzvedla ho a silně s ním třepala. „Začal jsme na ni křičet, co to dělá. Pohádali jsme se. Řekl jsem to její mamince, ale ta řekla, že mi nevěří,“ prohlásil souzený.

Po návratu do Plzně problémy neskončily, nervózní žena prý s dítětem zase třásla a hodila ho na postel. Dal jí facku, asi někdo ze sousedů zavolal policii. Protože malý pak začal kašlat a dusit se, jeli s ním na pohotovost.

Po třech dnech šli k lékařce, ta je poslal zpět do nemocnice. „Přítelkyni tam s ním nenechali, prý zase byla pozitivní na drogy. Když bylo malému lépe, chodili jsme si tam s ním hrát. Hopsal jsem s ním, točil s ním nad hlavou. On se smál, slintal. Sestřičky a doktorka na nás koukaly divně, asi věděly něco, co my ne,“ uvedl muž.

Hrál jsem si s ním, nic špatného jsem neudělal

Pak mu zavolali do práce, že syna převáží z dětské nemocnice do fakultní na druhý konec Plzně. „Řekl jsem to mistrovi, odešel z práce a hned jel do nemocnice. Tam už čekala policie, odvezli nás na výslechy. Po zjištění, že má syn poranění hlavy, jsem spadl do drog. Pak jsem se dozvěděl, že přítelkyně psala nějaké kamarádce, že s ním nějak hodila. Z mé strany ke zranění dítěte určitě nedošlo,“ tvrdil souzený muž při výsleších na policii.

Uvedl, že až při vyšetřování se dozvídal další podrobnosti o tom, co se chlapci stalo. „Já si s ním hrál, to nepopírám. Ale nedělal jsem nic špatného, jen malé nadhození,“ připustil obžalovaný, kterého k soudu doprovodila nová přítelkyně. Souzený muž se ještě letos stane znovu otcem.

Jeho první syn strávil s poraněním hlavičky měsíc v nemocnici, teď je v péči babičky. „Nesouhlasil jsem s tím, abych byl soudem zbaven rodičovských práv. Je to můj syn, chtěl bych ho aspoň vídat. Co mě propustili z výkonu trestu, jsem čistý, drogy neberu. Bylo to pro mě ponaučení. Testy na drogy podstupuji dobrovolně,“ řekl muž.

Soud dál pokračuje výslechy svědků.